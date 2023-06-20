«Зодчие» отметят премию «Золотой хит» бесплатным концертом

Концерт-вечеринка группы «Зодчие» состоится 21 июня 2023 года в «Ритм-Блюз кафе». 15 июня коллектив получил премию «Золотой хит» за весёлый рок-н-ролл «Зачем ты полюбила этого дебила?» и теперь планирует отметить это событие в непринуждённой обстановке с друзьями, коллегами, партнёрами и «всеми, кто их любит».

Популярнейшая в 80-е годы группа, в которой играли Юрий Давыдов, Валерий Сюткин, Юрий Лоза, Александр Шевченко, Александр Белоносов и др., воссоединилась в 2019 году после 26-летнего перерыва. Теперь в ее составе играют Юрий Давыдов (бас-гитара, вокал), Александр Белоносов (клавиши, вокал), Андрей Артюхов (гитара, вокал) и Юрий Павлюков (ударные). Новый материал группы сохранил главную фишку старых «Зодчих» - позитив, самоиронию и, как говорит Юрий Давыдов, «определённый перчик».

На концерте в «Ритм-Блюз кафе» зрители услышат новую песню-лауреат премии «Золотой хит» - «Зачем ты полюбила этого дебила?», их вышедшие после воссоединения хиты «В 10-Б не слушали “Любэ”», «Секс-Драйв», «Маасковский Фаакстрот» и др.

Начало в 20.00.

Фото - Ирина БОЛДЫРЕВА

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