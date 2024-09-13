«Зодчие» отметят выход нового альбома хулиганским концертом

Лидер группы, бас-гитарист и вокалист Юрий Давыдов рассказал об особенностях концерта.

— Это будет первый раз, когда мы сами от начала и до конца презентуем новый альбом, без спецгостей и звёздных ветеранов. И это будет наш самый классный концерт из тех, что за последние годы были в Москве. Мы сыграем абсолютно разные по стилю, темпераменту песни, от лирических и философских: «О чём ты хотел со мной помолчать?», «Мужчины с пробегом».

В программе также прозвучат песни, ставшие классикой: «Наливай!», «Землекоп», «Девушка в белом», «В 10-м “Б” не слушали “Любэ”», «Любовь с первого секса» и другие.

Другие подробности о новом альбоме пока держатся в секрете.