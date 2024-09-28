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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМосква«Зодчие» представили новый альбом

«Зодчие» представили новый альбом

editor
By editor
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зодчие - юрий давыдов

Концерт-презентация нового альбома «Это не мы!!!» группы «Зодчие» состоялся 24 сентября 2024 года в театре «Градский Холл» в Москве. Коллектив исполнил для своих друзей, коллег и партнеров цикл свежих хулиганских песен, для контраста добавив к ним порцию отборной лирики. Зал восторженно принял новые хиты группы с поражающими воображение названиями и не менее зажигательным содержанием.

На романтических композициях — «О чём ты хотел со мной помолчать?», «Мужчины с пробегом», «Морской лисенок», «День рождения», — аудитория пыталась отдышаться после безудержного веселья и, по наблюдениям организаторов, «ловила ностальгический вайб».

Конечно, не обошлось и без классических композиций — «Наливай!», «Землекоп», «Девушка в белом», «В 10-м “Б” не слушали “Любэ”» и многих других, без которых группу просто не отпустили бы со сцены.

— Раньше мы были молодые и дурные, а теперь просто дурные! — то ли возмущался, то ли восхищался Юрий Давыдов со сцены. Конечно, после прослушивания альбома всем стало понятно, что он имел в виду.

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