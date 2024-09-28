«Зодчие» представили новый альбом

Концерт-презентация нового альбома «Это не мы!!!» группы «Зодчие» состоялся 24 сентября 2024 года в театре «Градский Холл» в Москве. Коллектив исполнил для своих друзей, коллег и партнеров цикл свежих хулиганских песен, для контраста добавив к ним порцию отборной лирики. Зал восторженно принял новые хиты группы с поражающими воображение названиями и не менее зажигательным содержанием.

На романтических композициях — «О чём ты хотел со мной помолчать?», «Мужчины с пробегом», «Морской лисенок», «День рождения», — аудитория пыталась отдышаться после безудержного веселья и, по наблюдениям организаторов, «ловила ностальгический вайб».

Конечно, не обошлось и без классических композиций — «Наливай!», «Землекоп», «Девушка в белом», «В 10-м “Б” не слушали “Любэ”» и многих других, без которых группу просто не отпустили бы со сцены.

— Раньше мы были молодые и дурные, а теперь просто дурные! — то ли возмущался, то ли восхищался Юрий Давыдов со сцены. Конечно, после прослушивания альбома всем стало понятно, что он имел в виду.