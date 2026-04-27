1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»!

«Золотая коллекция» Мосфильма в КИОН пополнится новыми военными фильмами

«Баллада о солдате», реж. Григорий Чухрай, 1959

Скоро День Победы, и к советскому кино в это время традиционно относятся с особым трепетом. В «Золотой коллекции» Мосфильма на КИОН собраны разные фильмы о Великой Отечественной — от фронтовых историй до картин о жизни в тылу. Здесь есть и масштабные фильмы о ключевых событиях сражений, и более тихие, личные истории про людей.

Для подписчиков станут доступны «Баллада о солдате» Григория Чухрая (1959) с Владимиром Ивашовым, «Иваново детство» Андрея Тарковского (1962), «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова (1970) с Евгением Леоновым, Анатолием Папановым и Всеволодом Санаевым. А также «Живые и мертвые» Александра Столпера (1963), «Горячий снег» Гавриила Егиазарова (1972), эпопея «Освобождение» Юрия Озерова (1968–1971) и его же «Сталинград» (1989). К этой линии примыкает и «Щит и меч» Владимира Басова (1968) — история разведчика, развернутая на фоне войны. К более поздним работам относится «Белый тигр» Карена Шахназарова (2012).

«Иваново детство», реж. Андрей Тарковский, 1962

Рядом — экранизации русской литературы, знакомые с детства истории, которые можно смотреть всей семьёй. Среди них «Война и мир» Сергея Бондарчука (1965) — масштабная версия романа Льва Толстого, «Бег» Александра Алова и Владимира Наумова (1970) по Булгакову, «Несколько дней из жизни Обломова» Никиты Михалкова (1979) по Гончарову и «Мертвые души» Михаила Швейцера (1984) по Гоголю. В этот же ряд входят «Сказка о царе Салтане» Александра Птушко (1966) и «Вий» Константина Ершова и Георгия Кропачёва (1967).

Есть в коллекции и фильмы, которые традиционно собирают самую широкую аудиторию. Это трилогия Эдмонда Кеосаяна — «Неуловимые мстители» (1966), «Новые приключения неуловимых» (1968) и «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» (1970), а также «В зоне особого внимания» Андрея Малюкова (1977). 

Отдельно стоит линия фильмов, сосредоточенных на повседневности и человеческих отношениях. В подборке — «Июльский дождь» Марлена Хуциева (1966), «Осенний марафон» Георгия Данелии (1979) с Олегом Басилашвили, «Родня» Никиты Михалкова (1981) с Нонной Мордюковой.

