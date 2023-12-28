«Золотая Свеча» – приз за фильмы, ведущие к свету

26 декабря состоялась первая церемония вручения наград Российской национальной премии в области неигрового кино «Золотая Свеча».

«Само время создало нашу премию… Когда в 2005 году мы начинали показы в киноклубе Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, то не думали, что наша работа преобразуется в национальную премию. Если трудиться не останавливаясь, то начинание приносит значительный результат. И мы вознаграждены: под обращением о создании премии поставили подписи более 160 кинематографистов, работающих в неигровом кино: режиссёров, операторов, сценаристов, продюсеров, звукорежиссёров, нас поддержало государство в лице Министерства культуры России, и, конечно, главное, это наша дружба», - сказал, открывая церемонию, председатель оргкомитета премии кинорежиссёр, продюсер Сергей Зайцев.

В приветственном слове, направленном участникам и организаторам, министр культуры России Ольга Любимова отметила: «…Премия «Золотая Свеча» получила поддержку многих ведущих кинематографистов нашей страны. Благодаря этому событию, происходит важный обмен мнениями и опытом, что способствует развитию и обогащению российского неигрового кинематографа».

На получение премии в номинациях «Лучший полнометражный фильм» и «Лучший короткометражный фильм» претендовали 20 отечественных документальных работ, созданных в 2021-2022 годах. Все картины в течение года были представлены их авторами и героями на киноплощадке Дома русского зарубежья.

Лауреатов определило решение экспертной комиссии художественного совета премии в составе 43 ведущих отечественных кинематографистов различных профессий из разных регионов России. Председатель комиссии - режиссёр, сценарист, продюсер Наталия Гугуева: «…Все фильмы, которые мы посмотрели, оценивая их – дают желание жить. Сейчас этого мало в кино. И это дорогого стоит».

Премию автору лучшего короткометражного фильма вручил председатель правления Союза писателей России Николай Иванов: «Мы растём, свершаем дела, и, если рядом что-то будет закрывать нам горизонт, мы поднимемся и будем искать высшую точку. Культуре России нужен горизонт, и он будет».

Победителем в этой номинации признан Дмитрий Семибратов за создание картины «Чечня и мир». За время двух военных кампаний Чечню покинули не только тысячи издавна живших здесь людей. Разные виды зверей и птиц оказались на грани исчезновения, либо мигрировали на сопредельные территории. Сейчас они возвращаются в родной край - популяция восстанавливается и не без помощи преданных этому делу специалистов, о которых рассказывает картина.

В ответном слове режиссёр пожелал присутствующим: «...любите людей, которых вы снимаете».

Премию в номинации «Лучший полнометражный фильм» получил Сергей Дебижев за создание картины «Святой Архипелаг». Работа знакомит с насельниками Соловецкого монастыря, основанного в XV веке, которые делятся рассуждениями о смысле бытия.

Передавая лауреату награду, актриса, режиссер народная артистка России Елена Цыплакова отметила: «Труд документалиста сложнее, чем в игровом кино. <…> Сегодня очень важно говорить о духовной жизни нашей страны, наших людей. Человек без нравственного уровня сознания неполноценен. Я рада, что есть картины, которые будут духовной пищей для нашего народа».

«То, что происходит с нашим фильмом, я называю чудом о Святом Архипелаге. Божественное проведение отметило нашу картину, и целое оказалось в сумме больше составных частей. 700 кинотеатров в 120 городах показывали наш фильм. Его путь начался на 44-м Московском международном кинофестивале, где впервые за его историю победа досталась автору отечественной неигровой работы. Лента завоевала несколько наград на фестивале Great Lakes Christian Film Festival в США и венец этого пути – Российская национальная премия в области неигрового кино «Золотая Свеча», - поделился с присутствующими лауреат – «…необходимо возрождение большой отечественной документалистики, которая с успехом шла в кинотеатрах и говорила с человеческим сердцем и человеческой душой.

Кинематограф в последние десятилетия работает с человеческими инстинктами: пугает, щекочет, но не несет смыслов. Давайте продвигать правильные, сакральные идеи. То, что сейчас происходит в мире - проверяет нас на прочность».

По специальному решению оргкомитета в 2023 году премия в номинации «За вклад в киноискусство» вручена режиссёру, сценаристу, педагогу, народному артисту Российской Федерации Виктору Лисаковичу. Приняв награду, заслуженный кинематографист подчеркнул: «…Когда смотришь на экран, видишь эти маленькие кусочки жизни… Но они так хороши! Да здравствует документальное кино!»

Авторам двух работ вручен приз зрительских симпатий. «Ноев ковчег» (реж. Григорий Курдяев) знакомит зрителя с успешным предпринимателем Емилианом Сосинским, который оставил бизнес и создал сеть приютов для бездомных «Дом трудолюбия «Ной». Спустя десять лет эта микроимперия со своей иерархией и сводом правил объединяла уже 16 домов, где жили более 800 человек. «Квартет» (реж. Никита Сташкевич) рассказывает об учительнице музыки из Донецка, которая воспитывает детский скрипичный ансамбль. Занятия помогают юным исполнителям выжить в страшной разрушительной атмосфере войны.

Директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына вручил специальные дипломы режиссёрам Павлу Селину, автору картины «Агафья», рассказывающей о жизни отшельницы Агафьи Карповны - последней из семьи старообрядцев Лыковых, поселившихся в 1936 году в глубокой тайге, и Екатерине Тимошенко за создание фильма «Мать» о директоре детского дома города Богдановича Свердловской области Ольге Ивановне Чекановой. Более 20 лет она разделяет с воспитанниками все горести и радости, доказывая своим искренним участием, что даже казенное учреждение может стать настоящим домом.

Всем режиссёрам, выдвинутых на соискание премии фильмов, вручены соответствующие сертификаты.

Премия учреждена в октябре прошлого года с целью поддержки и развития отечественного документального кино, популяризации фильмов, способствующих сохранению исторического, культурного наследия и консолидации общества.

Учредители премии - руководитель киностудии «Русский путь», член правления Союза кинематографистов России, член-корреспондент Национальной Академии кинематографических искусств и наук России, кинорежиссёр, сценарист, продюсер Сергей Зайцев и Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Председатель оргкомитета Премии - Сергей Зайцев.

Премия проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов России, Союза писателей России, ВГИК.

Главный приз - скульптура «Золотая Свеча» - символ творческого горения художника (авторское решение - Анна Каневская).