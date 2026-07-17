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Мир музыки

ZOLOTO переосмыслил культовый хит «Тоже является частью Вселенной» для Смешариков

By: T1

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Изображение: пресс-служба ГК "Рики"

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На стриминговых платформах состоялся релиз сингла «ZOLOTO – Тоже является частью Вселенной». Трек записан в коллаборации с группой компаний «Рики» специально для фильма «СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ», премьера которого стартует 6 августа во всех кинотеатрах страны.

Культовая композиция, которую многие помнят по исполнениям Александра Иванова (группа «Рондо») и «Иванушек International», получила неожиданное прочтение от одной из самых ярких и независимых команд на современной русскоязычной сцене – проекта ZOLOTO.

«Обожаю переосмысливать электронные танцевальные хиты, превращая их в акустические баллады. Когда мне предложили записать саундтрек к фильму и представить новое прочтение песни “Тоже является частью Вселенной”, я сразу понял, как она должна звучать. Я сел за инструмент – и уже через час была готова акустическая версия с новым текстом и музыкой», — рассказал Владимир Золотухин, фронтмен ZOLOTO.

Музыкант переработал оригинал, превратив его в философское высказывание о любви, памяти и принятии неизбежного. Новый текст песни стал еще более романтичным, точно попадая в мизансцену происходящего на экране – полёт в невесомости главных героев: Ани (Нюши) и Ромы (Бараша). Мягкий вокал Владимира Золотухина в сочетании с гитарным перебором бережно окутывает хрупкую драму взросления, разворачивающуюся на фоне бескрайнего космоса.

Для фанатов эта сцена – особенный подарок от создателей. Более двадцати лет поклонники франшизы строили бесчисленные догадки, писали фанфики и спорили о том, как именно должны развиваться отношения между романтичным Барашем и кокеткой Нюшей. В новой картине молодым актерам удалось деликатно передать целый спектр эмоций, который сопровождает первую юношескую влюбленность.

Команда проекта надеется, что у песни все шансы стать самым романтичным треком этого года и застыть на репите многих.

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