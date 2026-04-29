1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

ДомойМир кино«Зомбилэнд-Сага. Фильм» - полнометражное продолжение культовой аниме-франшизы

«Зомбилэнд-Сага. Фильм» — полнометражное продолжение культовой аниме-франшизы

By editor
107
Зомбилэнд-Сага. Фильм - анимэ

Участницы айдол-группы Franchouchou прибыли на выставку Saga Expo, готовясь к предстоящему выступлению. Внезапно их планы нарушает появление инопланетного корабля, атаковавшего префектуру Сага. В это же время пробуждается легендарная Ямада Таэ. Заявив о своем уходе из группы, она решает в одиночку противостоять вторжению. Теперь разрозненным членам Franchouchou предстоит преодолеть разногласия, сохранить группу и спасти префектуру.

Образы героинь представляют собой стилизованные отсылки к различным периодам японской поп-культуры и айдол-сцены, что позволяет фильму успешно сочетать в себе элементы абсурдной комедии, музыкального шоу и искренней оды жанру.

Уже вышедший в Японии, фильм получил высокую оценку от поклонников, которые выделяют ключевые достоинства франшизы: неизменно сильную музыку, остроумную комедию, энергичный темп и тот уникальный, хаотичный шарм, который сделал «Зомбилэнд-Сага» столь любимой.

Над проектом трудились такие именитые студии, как Cygames, Avex Pictures и MAPPA — команда, ответственная за такие хиты, как «Атака титанов: Финал», «Человек-бензопила» и «Магическая битва».

«Зомбилэнд-Сага. Фильм» является полнометражным развитием культовой аниме-франшизы, уже обретшей свою преданную аудиторию. Проект, начавшийся как популярный сериал, за несколько лет превратился в один из самых узнаваемых и самобытных проектов в своем жанре.

Предыдущая статья
Выставку работ Николая Касаткина «От штриха до картины» представили в галерее pop/off/art
Следующая статья
Проект «Театр в кино» подвел итоги третьего сезона

Новое в рубрике