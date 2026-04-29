«Зомбилэнд-Сага. Фильм» — полнометражное продолжение культовой аниме-франшизы

Участницы айдол-группы Franchouchou прибыли на выставку Saga Expo, готовясь к предстоящему выступлению. Внезапно их планы нарушает появление инопланетного корабля, атаковавшего префектуру Сага. В это же время пробуждается легендарная Ямада Таэ. Заявив о своем уходе из группы, она решает в одиночку противостоять вторжению. Теперь разрозненным членам Franchouchou предстоит преодолеть разногласия, сохранить группу и спасти префектуру.

Образы героинь представляют собой стилизованные отсылки к различным периодам японской поп-культуры и айдол-сцены, что позволяет фильму успешно сочетать в себе элементы абсурдной комедии, музыкального шоу и искренней оды жанру.

Уже вышедший в Японии, фильм получил высокую оценку от поклонников, которые выделяют ключевые достоинства франшизы: неизменно сильную музыку, остроумную комедию, энергичный темп и тот уникальный, хаотичный шарм, который сделал «Зомбилэнд-Сага» столь любимой.

Над проектом трудились такие именитые студии, как Cygames, Avex Pictures и MAPPA — команда, ответственная за такие хиты, как «Атака титанов: Финал», «Человек-бензопила» и «Магическая битва».

«Зомбилэнд-Сага. Фильм» является полнометражным развитием культовой аниме-франшизы, уже обретшей свою преданную аудиторию. Проект, начавшийся как популярный сериал, за несколько лет превратился в один из самых узнаваемых и самобытных проектов в своем жанре.