VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноЗрителей ждёт продолжение шпионского детектива «Пилигрим» с Денисом Васильевым

Зрителей ждёт продолжение шпионского детектива «Пилигрим» с Денисом Васильевым

editor
By editor
93
Пилигрим
Фото © пресс-служба Пятого канала

В новом сезоне агент с позывным «Пилигрим» будет разоблачать фальшивомонетчиков, предотвращать террористические атаки и кражу секретного оружия, возвращать похищенные алмазы и, конечно, спасать красивых женщин.

По сценарию, четыре года назад группа агентов провалила спецоперацию по поимке одного из самых опасных террористов по кличке «Белиал». Он решает уничтожить группу Рубцова, которая шла по его следу. «Пилигрим», «Майя» и «Идальго» оказываются в ловушке профессиональных наемников без шансов на выживание. Один из сотрудников погибает, а Майя получает тяжелое ранение. Контора подозревает, что именно «Пилигрим» помог преступникам уйти от преследования, и объявляет его вне закона. Рубцову снова предстоит скрываться как от бандитов, так и от бывших коллег.

Он постоянно меняет место жительства. География – вся Россия: Карелия, Петрозаводск, Новороссийск, Самарская, Саратовская, Свердловская области. Где бы он ни находился, всегда готов прийти на помощь, несмотря на риск для собственной жизни. Для того, чтобы спасти ближнего, ему не нужен приказ, а лишь любовь к людям и к своей стране.

Динамичные сцены, неожиданные повороты в сценарии, продуманные диалоги и атмосферные качественные съемки погружают зрителя в мир спецслужб, чья работа как правило хранится под грифом «Секретно».

Предыдущая статья
Сергей Бурунов вновь «усыновит» Алексея Лукина в стимпанк-аудиодраме «Потомокъ»
Следующая статья
Робособака станет участником благотворительного забега Фонда «Спорт для Жизни»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru