Зрителей ждёт продолжение шпионского детектива «Пилигрим» с Денисом Васильевым

В новом сезоне агент с позывным «Пилигрим» будет разоблачать фальшивомонетчиков, предотвращать террористические атаки и кражу секретного оружия, возвращать похищенные алмазы и, конечно, спасать красивых женщин.

По сценарию, четыре года назад группа агентов провалила спецоперацию по поимке одного из самых опасных террористов по кличке «Белиал». Он решает уничтожить группу Рубцова, которая шла по его следу. «Пилигрим», «Майя» и «Идальго» оказываются в ловушке профессиональных наемников без шансов на выживание. Один из сотрудников погибает, а Майя получает тяжелое ранение. Контора подозревает, что именно «Пилигрим» помог преступникам уйти от преследования, и объявляет его вне закона. Рубцову снова предстоит скрываться как от бандитов, так и от бывших коллег.

Он постоянно меняет место жительства. География – вся Россия: Карелия, Петрозаводск, Новороссийск, Самарская, Саратовская, Свердловская области. Где бы он ни находился, всегда готов прийти на помощь, несмотря на риск для собственной жизни. Для того, чтобы спасти ближнего, ему не нужен приказ, а лишь любовь к людям и к своей стране.

Динамичные сцены, неожиданные повороты в сценарии, продуманные диалоги и атмосферные качественные съемки погружают зрителя в мир спецслужб, чья работа как правило хранится под грифом «Секретно».