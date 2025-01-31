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Домой366INFO.RUЗрители назвали актёров, которые ассоциируются у них со словом «патриот»

Зрители назвали актёров, которые ассоциируются у них со словом «патриот»

editor
By editor
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zaglushka

В России начал вещание телеканал «Патриот». В эфире — фильмы и сериалы о российском народе, его победах и достижениях, традициях и ценностях. Запуск приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Специально к этим событиям редакция канала решила выяснить, какие актёры ассоциируются у россиян со словом «патриот», и провела зрительский опрос.

54% респондентов чаще называли советских актёров, 35% — современных российских.

Чаще всего со словом «патриот» у зрителей ассоциируется Василий Лановой. Его отметили 36% опрошенных. Комментируя ответы, россияне вспоминали творческие вечера народного артиста СССР, посвящённые подвигу советского народа, председательство в попечительском совете акции «Бессмертный полк» и роль в фильме «Офицеры».

14% респондентов вспомнили исполнителя ещё одной главной роли в военной драме Владимира Рогового — Георгия Юматова, отмечая, что лучше всего актёру-фронтовику удавались именно образы военных.

Называли зрители и других актёров и режиссёров — участников Великой Отечественной войны: Алексея Смирнова (11%), Юрия Никулина (10%), Анатолия Папанова (9%), Сергея Бондарчука (8%), Владимира Этуша (3%), Элину Быстрицкую (3%), Владимира Басова (3%).

2% опрошенных уверены, что истинными патриотами можно считать только актёров, прошедших Великую Отечественную войну.

21% россиян при слове «патриот» на ум приходит Михаил Ульянов и его роль маршала Жукова в киноэпопее Юрия Озерова «Освобождение». 12% — Вячеслав Тихонов и многосерийный телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». 11% указали Леонида Быкова и его картину «В бой идут одни “старики”».

Владимира Машкова назвали 20% зрителей, отметив твёрдую гражданскую позицию актёра. 9% назвали Сергея Пускепалиса. Среди современных артистов, по мнению участников опроса, патриотами также являются Антон Шагин (7%), Егор Бероев (5%), Сергей Безруков (4%), Полина Агуреева (3%), Михаил Пореченков (3%) и Игорь Петренко (2%). В комментариях респонденты говорили, что отличительными чертами актёров-патриотов являются ответственность, любовь к родине и народу, сильный характер и талантливо сыгранные роли в достойных фильмах.

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