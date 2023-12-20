Зрители Неконцерта Наташи Будниковой взглянули в «Твоё отражение»

В столице прошло масштабное трансформационное шоу «Твоё отражение» автора и исполнительницы Наташи Будниковой. В рамках шоу пришедшие смогли вместе с Наташей пройти путь изменений и побед над своими страхами.

Спектакль был разделён на главы с говорящими названиями. Например, глава номер 2 именуется как «Помывочная. Та глава, где у тебя сгорела шарлотка, убежало молоко и отвалилось желание быть хорошей».

Для самой Наташи спектакль — это осуществление мечты маленькой девочки внутри нее. Когда звезда была ещё подростком, она вышла на сцену, запнулась, а мальчик, который Наташе очень нравился, смеялся над ней громче всех. Многие после подобной психологической травмы не решились бы больше выходить на сцену когда-либо. Но наша героиня смогла проработать свой страх и победить его.

Кульминацией вечера стал момент, когда отец Наташи на сцене впервые обнял ее и спел колыбельную.

Наташа Будникова — автор и исполнитель, которая вкладывает во всё своё творчество, и в первую очередь, любовь с терапевтическим эффектом.

Для многих женщина Наташа является проводником, и на своём Неконцерте она провела их через страхи и ложные установки, а также помогла выйти из этих дебрей боли и тревог для более счастливой и гармоничной жизни.

Фото – Алексей ВИНОГРАДОВ