Зрители профинансируют промокампанию фильма «Идеальная жена»

«Русские объединенные студии» планируют привлечь 500 000 рублей для продвижения недавно вышедшего в прокат фильма «Идеальная жена» в медиа и социальных сетях. Кинокомпания использует возможности краудлендинга, то есть совместного инвестирования в творческий проект со стороны поклонников и любых заинтересованных в его производстве лиц. Такой способ финансирования пока уникален для российского кинорынка.

Романтическая комедия по мотивам пьесы драматурга Валентина Красногорова «Идеальная жена» об испытаниях в семье преподавателя философии вышла на экраны 7 октября 2021 года. Режиссер фильма — Андрей Грачев; в главных ролях ― Виктория Полторак, Дмитрий Белоцерковский и Михаил Полицеймако.

Андрей Грачев уверен, что Co-Fi — релевантный инструмент для финансирования креативных проектов, в том числе в сфере пиара и маркетинга: «Сo-Fi едва ли не единственное место, где творческий бизнес может привлечь средства под залог своего основного актива — интеллектуальной собственности. Иные финансовые институты, к сожалению, по-прежнему сосредоточены почти исключительно на таких залогах, как недвижимость или автомобили. Даже права, приносящие стабильно высокий доход, не воспринимаются как качественный залог. Во многом поэтому кинематография до сих пор существует за счет грантов, субсидий, прямой государственной поддержки, но не банковского капитала. Тем ценнее такие платформы, как Со-Fi!»

Режиссер, сценарист и оператор Андрей Грачев родился в 1975 году. Он снимал документальные исторические фильмы, например сериал «Военная контрразведка», «Воспоминания Победы», ленты об Иване Поддубном, Евгении Евстигнееве, Александре Кайдановском. Наиболее известные игровые фильмы режиссера — драма «Вера» и новогодняя комедия «Портной».

Минимальная сумма инвестиций начинается с 1000 рублей, а доходность от вложенных средств составит 15% годовых. Информацию о проекте можно посмотреть на сайте платформы Co-Fi, полное описание и инвестиционное предложение доступно зарегистрированным пользователям. Возвратить деньги инвесторам компания планирует в течение года за счет выручки от проката фильма и других проектов.

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