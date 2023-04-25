Зрительская премьера фильма Али Абасси «Убийца «Священный паук» в кинотеатре «Художественный»

4 мая в 20:00 в Большом зале «Художественного» состоится российская премьера криминальной драмы шведского режиссера иранского происхождения, обладателя Каннской пальмовой ветви Али Абасси – «Убийца «Священный паук».

Мировая премьера картины состоялась в мае 2022 года на Каннском кинофестивале, где фильм был номинирован на Золотую пальмовую ветвь. Зара Амир Эбрахими, сыгравшая главную роль, получила приз фестиваля, как лучшая актриса. Также картина вошла в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм».

Действие фильма разворачивается в Иранском городе Мешхед, куда отправляется молодая журналистка Рахими, чтобы расследовать дело серийного убийцы. Сюжет основан на реальных событиях.

Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

Стас Тыркин, программный директор кинотеатра «Художественный»: «Основанный на реальных событиях триллер об иранском серийном маньяке — ясное послание об ужасах религиозного фундаментализма, убивающего людей за неправильное, с точки зрения «большинства», поведение. Достойное продолжение карьеры для Али Аббаси после его блестящего фэнтези «На границе миров».

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