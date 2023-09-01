«Зубочистки на переменке»: новый подкаст со Смешариками на Яндекс Музыке

С 1 сентября на Яндекс Музыке стартует новый выпуск развивающего подкаста «Зубочистки на переменке», в котором Смешарики расскажут интересные и необычные факты обо всём на свете.

Начало учебного года ознаменовано традиционной подготовительной суетой: от покупок рюкзаков, тетрадей и прочей канцелярии до примерки формы, и других важных дел. Для детей же зачастую это время легкой грусти и осознание того, что лето закончилось и придется вновь садиться за парту, вспоминая то, что было благополучно забыто за лето.

Но Смешарики не дадут заскучать никому, превращая даже обычные школьные переменки в игру. Новый подкаст можно слушать с кем и где угодно: в перерыве между уроками, по дороге на учёбу или домой, с друзьями или всем классом. В каждом выпуске Смешарики озвучат три невероятных факта. А слушателям нужно будет угадать, какой из них правда, а какой нет. «Есть ли зубы у гусей?», «О чем говорят растения?», «Куда ползут камни?» - лишь малая часть того, что расскажут Смешарики. Многообразие тем и фактов, и голоса любимых героев не только поднимут настроение, но и позволят с пользой провести время.

С 1 сентября на Яндекс Музыке выходят 5 выпусков подкаста «Зубочистки на переменке», а далее по 1 выпуску ежедневно до 10 сентября включительно. Всего запланировано 15 эпизодов.

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