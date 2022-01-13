Зудина, Миронова, Медынич, Харатьян рассказали о «Танцах со звездами»

16 января 2022 года на телеканале «Россия» состоится большая премьера – новый сезон популярного шоу «Танцы со звёздами». Мария Миронова, Дмитрий Харатьян, Марина Зудина, Александра Ребенок, Ольга Медынич, Александра Ревенко, Анатолий Белый и Валерий Николаев, ведущий Владимир Маркони, а также музыкант Ваня Дмитриенко будут покорять главный танцпол страны. До первого выступления остаются считанные дни. Артисты поделились, что привело их на знаменитое танцевальное шоу и как проходят тренировки перед премьерой.

Марина Зудина:

– Я – актриса, регулярно выхожу на сцену и все равно каждый раз чувствую волнение. А сейчас – тем более, ведь я не на своем поле. Самым сложным для меня оказалось собрать танец: сначала мы учим отдельные движения, потом связки, а потом уже надо держать в голове весь объем и основная сложность всё это запомнить! Я радуюсь всему, удивляюсь, получаю удовольствие, открывая для себя нечто новое, прекрасное. Я не знаю, на каком этапе выйду из проекта, но я точно знаю, что потом продолжу заниматься танцами.

Мария Миронова:

– Я никогда не участвовала в подобных проектах, для меня это первый опыт. Но мне очень радостно, что со мной на танцпол будут выходить потрясающие коллеги. У нас очень хороший, дружный коллектив. Танцы я обожаю с детства, это моя стихия. Но на участвовать согласилась не сразу – вот бы 10 лет назад! Сомнения были: за последние два года после родов я абсолютно выскочила из формы, танцевальной в том числе. Но Женя Папунаишвили ламбадой и бачатой меня сразу откачал. У меня сильно перфекционное отношение к проекту, хотелось бы очень классно и здорово все сделать. Мы каждый день много тренируемся. Хотелось бы даже еще больше, по 6-8 часов, но из-за физического состояния так не получается.

Ольга Медынич:

– Недавно мне исполнилось 40 лет. Я не скрываю свой возраст, считаю его замечательным. И я решила открыть свое тело по-новому, исследовать его и понять, на что оно способно. Я не знаю, к счастью или к сожалению, но танцевального опыта у меня ноль. Поэтому единственный конкурент на проекте для меня – мое тело. К первому выступлению репетиции проходят тревожно. Казалось бы, танец – это легко, по крайней мере это так выглядит. Но на самом деле это огромная, тяжелая работа и труд. Я понимаю, что мое тело совсем не подготовлено к таким нагрузкам. Преклоняюсь перед профессиональными танцорами и нашим хореографом, спасибо огромное, что они терпят меня, девочку-буратино.

Дмитрий Харатьян:

– Я пришел сюда не соревноваться, а получать радость от процесса и новый опыт. Сам момент конкуренции я ненавижу, не получаю от этого удовольствие. Я считаю, что для любого артиста попасть на проект «Танцы со звездами», поработать с профессионалами такого уровня, освоить новую творческую ступень – это подарок судьбы!

Александра Ребенок:

– Вообще в участии в «Танцах со звездами» для меня оказались сложными две вещи: я никогда не занималась танцами, и никогда не участвовала в конкурсах. Соревнование для меня – абсолютно новое пространство. Вокруг очень много знакомых лиц, я всех очень люблю и не очень представляю соревновательный процесс».

Анатолий Белый:

– Занятия по танцу были только в театральном училище. Но танцевать я люблю: и дома иногда танцую, и в компании, на какой-то вечеринке могу пуститься в пляс. Однако публично это буду делать впервые. Я не боюсь трудностей, а на проект пришел получить удовольствие! И конкурентов я здесь не вижу, а вижу студию, полную друзей… Я вообще не люблю с кем-то конкурировать, хотя конкуренция, конечно, тут присутствует. Но для меня «Танцы со звездами» – это, прежде всего, фан и вызов самому себе.

Александра Ревенко:

– В последнее время мне хочется быть героем из фильма «Всегда говори «да»: после локдаунов и карантинов я перестала испытывать какие-либо сомнения: если чувствую, что это мое, принимаю предложение. На проекте мне хочется научиться рассказывать истории через танец, быть уверенной, страстной, красивой. Самое сложное для меня то, что выйти с танцем можно только один раз. Осознание, что нет права на ошибку – это самое волнительное.

Владимир Маркони:

– Пока мои базовые танцы – краковяк, полонез и мазурка, а хочется все это сдобрить вальсом, фокстротом, дабстепом, тектоником и чечеткой. Надеюсь, в процессе шоу мой танцевальный опыт будет эволюционировать и развиваться. И мы с партнершей Евгенией Толстой станем на проекте родоначальниками вога.

Валерий Николаев:

– Дома я тоже танцую, у меня прекрасная партнерша – моя супруга, бывшая воздушная гимнастка. Она меня критикует! А моя партнерша по проекту Александра Акимова, напротив, подбадривает, говорит, что я молодец. Иногда даже делает это искренне. О победе сейчас не думаю. Хочется просто выучить как можно больше танцев, выйти в каждом предложенном номере.

Ваня Дмитриенко:

– Я очень рад, что меня пригласили в «Танцы со звездами», это очень приятно. И, конечно, победа для меня важна, и она очень важна для моей партнерши. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы мы победили.

«Танцы со звёздами». Премьера! C 16 января в 17:50 на телеканале «Россия».

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