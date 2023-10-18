«Зверь»: Московский Новый драматический театр завершил репетиции спектакля

Московский Новый драматический театр завершил репетиции спектакля «Зверь» по произведению М. Гиндина и В. Синакевича. Пьеса-постапокалипсис, написанная в конце 1980-х, не утратила своей остроты — наоборот, в свете сегодняшних событий на мировой арене, она звучит сверхактуально. То, что для советского зрителя было притчей, одним из возможных вариантов будущего, приобрело в XXI веке угрожающие очертания реальности.

Действие происходит на руинах цивилизации, погибшей то ли в результате мировой войны, то ли ядерной катастрофы, уничтожившей человечество. Те немногие, кто смог уцелеть, покалечены морально и физически — они превратились в мутантов, потерявших память. Главные герои, Отец, Мать и Дочь, ищут себе подобных: скитаются по выжженной пустыне, ночуют в развалинах, питаются, чем придётся... Всё меняется с появлением Зверя – странного существа, покрытого шерстью. Кажется, Зверь настроен дружелюбно... но возможно ли со всеми, кого мы встретим, построить совместную жизнь? А если они — не такие, как мы? А если они — враги?

– Несмотря на то, что событие, натолкнувшее авторов на размышления, ещё не произошло, сама история, к сожалению, все чаще и чаще становится частью нашей жизни. История планеты и История одной семьи так переплетаются в этом увлекательном сюжете, что становится понятным, что и история Планеты, и история Семьи так тесно связаны, что уничтожить эту связь могут только безумные поступки, идущие вопреки естественному и нормальному в человеке, — Любви – рассказывает о постановке художественный руководитель МНДТ, режиссер-постановщик Вячеслав Долгачев.

В ролях: Игорь Андреев, Наталья Гришагина, Екатерина Демакова, Евгений Кениг, Алексей Красовский, Георгий Мочалов, Мария Потёмкина, Леонид Пузиков, Иван Ходимчук.

Фото – Е. КУЛЕШОВА

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