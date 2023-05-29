Звезда китайской архитектуры выступил на Практикуме «Дома А-класса» (АРХМОСКВА 2023)

Более 3000 архитекторов и специалистов индустрии посетили открытый Практикум «Дома А-класса», который проходил с 24 по 27 мая в рамках XXVIII Международной выставки-форума архитектуры и дизайна «АРХМОСКВА». Кульминацией программы стало выступление известного архитектора Сяоцзюнь Бу из Китая (Atelier Alter Architects).

Практикум «Дома А-класса» проходит третий год подряд и является профессиональной площадкой для обмена опытом и лучшими практиками от ведущих архитекторов, партнеров и специалистов индустрии. В 2023 году программа состояла из более 30 мероприятий: дискуссий, круглых столов с ключевыми игроками, практических мастер-классов и др.

Основная концепция Практикума 2023 — «Действуя сегодня, мы создаем завтра». Ведь наше будущее и перспективы всегда связаны с конкретными действиями сегодня — из наших действий, знаний и решений ткутся перспективы.

«В этом году Практикум «Дома А-класса» прошел на высочайшем уровне. Команда и партнеры приложили к этому максимум усилий, поставленные перед комьюнити цели, превысили даже наши ожидания. Развитие коснулось каждой части проекта: концепции площадки, визуального оформления, качества контента и профессионального уровня аудитории. Нам удалось поднять и обсудить много профессиональных вопросов, объединяющих все сферы частного домостроения премиум сегмента, тем, и случилась межкультурная коммуникация», — говорит организатор Практикума «Дома А-класса», коммерческий директор «Окна Мира» Иван Колотыгин.

«Сегодня мы наблюдаем значительные трансформации в сегменте домов А-класса. Изменилось поведение и критерии выбора покупателей: клиенты стали более разборчивы. При сокращении спроса на премиальную недвижимость девелоперам и строителям необходимо придумывать новые подходы и маркетинговые ходы. Популярностью пользуются архитектурные решения без привязки ко времени, которые позволяли бы продлить ликвидность объекта в течение длительного срока. Значительно повышается скорость строительства при сохранении высокого уровня качества. И, конечно, серьезным трендом является импортозамещение, активное подключение российских и китайских производителей», — отмечает организатор Практикума «Дома А-класса», генеральный директор СТМК Кирилл Корнеев.

Сенсацией всей выставки-форума «АРХМОСКВА» стал приезд и выступление архитектора и партнера студии Atelier Alter Architects Сяоцзюнь Бу (Китай). В своей лекции «Современная архитектура Китая» он рассказал об особенностях и менталитете архитектуры страны, принципах проектирования и приоритетных технологиях строительства. «Сегодня архитекторам в любой стране становится все сложнее предлагать что-то новаторское и радикально новое, в Китае это также редкость, несмотря на то, что есть определенный запрос на интересные архитектурные решения. Мы стараемся создавать уникальные архитектурные решения, в которых чувствуется культурный колорит, избегая безликих форматов, которые могут относиться к традициям абсолютно любой страны. Это делает наши проекты эксклюзивными и узнаваемыми», — рассказал во время своей лекции Сяоцзюнь Бу.

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