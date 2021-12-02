«ЗВЕЗДА ТЕАТРАЛА»-2021 ЗАВЕРШИЛА ГОЛОСОВАНИЕ

В полночь 1 декабря Дирекция премии «Звезда Театрала» закрыла онлайн-голосование, завершив финальный этап определения победителей этого года. Зрительское жюри сделало свой выбор. Имена лауреатов будут обнародованы в грядущий понедельник 6 декабря на торжественной церемонии, которая пройдет в Театре Вахтангова.

Несмотря на сложную пандемийную ситуацию и особые условия посещения учреждений культуры, активность театральной аудитории не перестаёт удивлять. В 2021 году жюри премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» составили десятки тысяч поклонников не только столичных театров, но и многих региональных – от Архангельска до Краснодара, от Владивостока и Барнаула до Калининграда и Севастополя.

Менее активна была зарубежная аудитория, которая голосовала не столь интенсивно, как в минувшие годы. Но это, по словам президента премии и главного редактора журнала «Театрал» Валерия Якова, объясняется «отсутствием масштабных гастрольных поездок российских театров по миру, и ограничением деятельности русских зарубежных театров (равно как и всех остальных учреждений культуры) в странах Европы и Америки из-за ковидной ситуации».

Дирекцию премии порадовало необычайно широкое внимание аудитории к любительским театрам, к социальным проектам и к новой номинации «Лучший арт-проект онлайн». В этих разделах борьба шла практически до последних дней, и победителей определили минимальные проценты голосов.

Ранее оргкомитет премии объявил имена лауреатов в самой почетной номинации «Легенда сцены». Ими стали признанные мастера культуры Лия Ахеджакова, Нина Ургант, Алексей Бородин и Юрий Григорович.

Напоминаем, торжественная церемония награждения лауреатов «Звезды Театрала»-2021 состоится 6 декабря в Театре им. Вахтангова (сбор гостей с 18:30, начало торжества – в 20:00). Ведущими праздничного вечера будут заслуженные артисты России Нонна Гришаева и Александр Олешко, режиссёр церемонии – Алексей Франдетти.

Побывать на этом празднике может любой поклонник театра, купив билет на официальном сайте премии (https://teatral-online.ru/star/tickets/). Количество билетов ограничено, поэтому лучше не откладывать их покупку до последнего дня. Мероприятие состоится в формате Covid-free.

«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Уже 14 лет её лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная аудитория России и зарубежья, номинируя и отбирая лучшие премьерные работы сезона на интернет-портале премии.

Возрастная категория – 12+

Фото – Валерия НОВОКРЕЩЕНОВА

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