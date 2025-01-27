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Домой366INFO.RU«Звезда Театрала» 2025: новый сезон – новые номинаци

«Звезда Театрала» 2025: новый сезон – новые номинаци

editor
By editor
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звезда театрала
Звезда Театрала. Фото © Яна Овчинникова

Международная премия зрительских симпатий «Звезда Театрала» открыла приём заявок на соискание лучших кинотеатральных работ в сезоне 2024/2025. После 15 июня по предложениям зрителей будет сформирован лонг-лист, куда попадут 180 претендентов, по 10 в 18 разных категориях. В том числе – новых для «Звезды Театрала» и её многотысячного жюри.

Зимой и весной 2025 года зрители впервые смогут номинировать актёрские работы не только в драматических, но и в музыкальных постановках, а также в спектаклях для детей и юношества. Таким образом, число исполнителей, претендующих на награду за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, заметно вырастет. В итоге, станет больше и актёров-победителей, которым достанется заветная статуэтка премии «Звезда Театрала».

«Театр – это, конечное же, коллективное сотворчество, – говорит президент премии «Звезда Театрала», главред журнала «Театрал» Валерий Яков. – Но успех всё же зависит от таланта режиссёра. От таланта актёра. И зритель идёт прежде всего на имена, на таланты. Мы это видим и по активности зрительского голосования в нашей премии. Ни одна яркая работа не остается без внимания публики, зрителю очень важно выразить таким образом свою признательность любимому актёру или режиссёру. И теперь у него для этого будет больше возможностей. А у актёров – больше шансов получить заслуженную награду».

Ещё одна новая номинация – «Лучшее художественное оформление спектакля». В лонг-листе «Звезды Театрала» впервые будут представлены театральные художники, выдвинутые на премию за визуальные решения – сценографию, свет или костюмы. Награда найдёт своего обладателя, даже если зритель не укажет его имя. На этапе предложения кандидатуры достаточно названия спектакля и театра, в котором он идёт.

Предложить лучшие театральные работы текущего сезона можно до 15 июня на официальном сайте премии. Организаторы премии напоминают: в номинировании участвуют только премьеры, вышедшие с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года.
После обработки всех предложений начнётся второй этап «Звезды Театрала» – голосование по лонг-листу, куда войдут зрительские предложения, заявленные наибольшее количество раз.

Напомним, «Звезда Театрала» – главная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Её номинантов и лауреатов определяет самое массовое жюри – многотысячная театральная аудитория России и десятков стран мира.

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