Звездные гости посетили премьеру фильма «Игры шпионов» в кинотеатре «Москва»

16 мар­та в кино­те­ат­ре «Москва» состо­я­лась свет­ская пре­мье­ра ост­ро­сю­жет­но­го трил­ле­ра «Игры шпи­о­нов». В рос­сий­ский про­кат фильм, миро­вая пре­мье­ра кото­ро­го состо­я­лась на фести­ва­ле неза­ви­си­мо­го кино Sundance, выпус­ка­ет дис­три­бью­тор автор­ско­го кино «Белые ночи» 18 марта.

В осно­ву сюже­та «Игр шпи­о­нов» (ори­ги­наль­ное назва­ние The Courier) лег­ла реаль­ная исто­рия бри­тан­ско­го биз­не­сме­на Гре­вил­ла Вин­на (Бене­дикт Кам­бер­б­этч), кото­рый был завер­бо­ван спец­служ­бой МИ‑6 для рабо­ты в СССР. В Совет­ском Сою­зе Винн кон­так­ти­ро­вал с пол­ков­ни­ком ГРУ Пень­ков­ским (Мераб Нинид­зе), что­бы предот­вра­тить угро­зу ядер­но­го кон­флик­та и раз­ря­дить Кариб­ский кри­зис. С года­ми их сотруд­ни­че­ство пре­вра­ти­лось в друж­бу, раз­мыв гра­ни­цы меж­ду «сво­и­ми» и «чужи­ми».

Про­дю­се­ром и испол­ни­те­лем глав­ной роли в кар­тине высту­пил бри­тан­ский актёр Бене­дикт Кам­бер­бетч. Для роли ему при­шлось изме­нить­ся до неузна­ва­е­мо­сти — неко­то­рые сце­ны потре­бо­ва­ли акте­ра экс­тре­маль­но силь­но похудеть.

Инте­рес­ный факт: Совет­ский союз образ­ца 1960‑х в филь­ме «соби­ра­ли» в несколь­ких стра­нах, пре­иму­ще­ствен­но, в Чехии и Вели­ко­бри­та­нии, и, конеч­но, мас­штаб­ная часть съё­мок про­шла в России.

Фильм пред­ста­ви­ла рос­сий­ская актри­са Мария Миро­но­ва, кото­рая испол­ни­ла в зару­беж­ном шпи­он­ском ост­ро­сю­жет­ном трил­ле­ре роль жены одно­го из глав­ных героев.

Пер­вы­ми оце­нить прон­зи­тель­ную исто­рию при­шли звезд­ные гости: Саша Лусс, Ната­ша Бар­до, Вале­рия Дер­ги­ле­ва, Polina, Оль­га Кар­путь, Мария Федо­ро­ва, Катя Кабак, Лау­ра Джу­ге­лия, Вик­то­рия Дай­не­ко, Ксе­ния Дука­лис, Роман Архи­пов, Иван Чуй­ков, Кузь­ма Сапры­кин, Артем Коро­лев, Игорь Гара­нин, Антон Малы­шев и другие.

укра­ли