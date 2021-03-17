Звездные гости посетили премьеру фильма «Игры шпионов» в кинотеатре «Москва»

16 марта в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера остросюжетного триллера «Игры шпионов». В российский прокат фильм, мировая премьера которого состоялась на фестивале независимого кино Sundance, выпускает дистрибьютор авторского кино «Белые ночи» 18 марта.
В основу сюжета «Игр шпионов» (оригинальное название The Courier) легла реальная история британского бизнесмена Гревилла Винна (Бенедикт Камбербэтч), который был завербован спецслужбой МИ‑6 для работы в СССР. В Советском Союзе Винн контактировал с полковником ГРУ Пеньковским (Мераб Нинидзе), чтобы предотвратить угрозу ядерного конфликта и разрядить Карибский кризис. С годами их сотрудничество превратилось в дружбу, размыв границы между «своими» и «чужими».
Продюсером и исполнителем главной роли в картине выступил британский актёр Бенедикт Камбербетч. Для роли ему пришлось измениться до неузнаваемости — некоторые сцены потребовали актера экстремально сильно похудеть.
Интересный факт: Советский союз образца 1960‑х в фильме «собирали» в нескольких странах, преимущественно, в Чехии и Великобритании, и, конечно, масштабная часть съёмок прошла в России.
Фильм представила российская актриса Мария Миронова, которая исполнила в зарубежном шпионском остросюжетном триллере роль жены одного из главных героев.
Первыми оценить пронзительную историю пришли звездные гости: Саша Лусс, Наташа Бардо, Валерия Дергилева, Polina, Ольга Карпуть, Мария Федорова, Катя Кабак, Лаура Джугелия, Виктория Дайнеко, Ксения Дукалис, Роман Архипов, Иван Чуйков, Кузьма Сапрыкин, Артем Королев, Игорь Гаранин, Антон Малышев и другие.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.