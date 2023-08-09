Звезды отечественной сцены готовят грандиозное шоу «Пламенные сердца 2023» ‍в Новом Манеже

Грандиозное музыкальное шоу «Пламенные сердца 2023» готовится к премьере в Новом Манеже. Ради этого события 30 участников из России и 6 стран приехали в Москву, чтобы ‍под руководством выдающихся наставников выйти на сцену в кульминационном показе одноименного международного просветительского проекта для детей. Над созданием шоу работает команда режиссера Дмитрия Бикбаева, композиторы и постановщики, хореографы и опытные авторы, а также победители и участники Национального открытого чемпионата творческих компетенций «ArtMasters». Дмитрий Маликов, Лина Арифулина, Андрей Мерзликин, Светлана Сурганова, Мариам Мерабова и другие деятели искусств проводят специальные мастер-классы для участников, помогая им подготовиться к финальному шоу проекта.

«Музыкальное шоу «Пламенные сердца-2023» — творческий итог международного просветительского проекта для детей, основная цель которого заключается в воспитании патриотизма в молодежной среде и раскрытии креативного потенциала юных участников проекта. Каждый из них получил свою песню и уже репетирует специальный номер. Зрители смогут увидеть шоу в прямом эфире. Для каждого ребенка создан свой уникальный образ. Репетиционный график очень напряженный, но мы построили программу так, чтобы дети могли не только заниматься, но и отдыхать, и знакомиться с интересными людьми», — поясняет Дмитрий Бикбаев, автор идеи и режиссер-постановщик финального шоу проекта, руководитель Открытого театрального пространства «Арт-платформа» Департамента культуры г. Москвы.

Юные артисты в возрасте 12-17 лет со всего мира отправили более тысячи заявок на участие в проекте. После многоступенчатого кастинга эксперты определили всего 30 финалистов из 6 федеральных округов России (в том числе, из новых регионов) и дружественных государств — Армении, Беларуси, Кении, Турции, Узбекистана и ЮАР.

«Я уже не в первый раз работаю с талантливыми детьми. Для меня всегда огромная радость заниматься совместным творчеством вместе с юными артистами — будущим нашей сцены. На финальном шоу мы вместе с участниками проекта исполним песню. Надеюсь, что мое участие в их творческой судьбе принесет им тот необходимый опыт, который их обогатит», — комментирует наставник проекта, российская певица, лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова.

Уже сейчас в разгаре двухнедельная культурно-просветительская программа, включающая в себя занятия по творческим направлениям — актерскому мастерству, вокалу, хореографии, а также занятия по йоге и даже встречу с психологом, благодаря которой юные таланты смогли узнать как справляться с волнением и не бояться большого внимания.

Финалисты посещают знаковые места столицы — музеи, концерты, театры, продюсерские центры и многое другое. Ребята уже побывали на занятиях в Школе-студии МХАТ на мастер-классе от именитых педагогов. Также им представилась уникальная возможность посетить закулисье Московского Урбанистического форума и пообщаться с режиссером масштабных событий Марией Бабкиной. Участники получили ответы на главные вопросы - как современному молодому артисту оставаться интересным публике и выступать на грандиозных мероприятиях. Одним из мастеров проекта стала певица Мариам Мерабова, ребята побывали на ее концерте и получили невероятные эмоции. Народный артист России Дмитрий Маликов, еще до встречи с участниками, задал им домашнее задание — разучить по нотам определенные песни, которые они исполнят на совместном занятии и разберут ошибки. Творчество не имеет границ и языковых барьеров, поэтому дети успешно проходят все этапы, вместе творят и перенимают опыт знаменитых деятелей культуры.

Впереди у финалистов посещение главного российского мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Они не только посмотрят главный мюзикл страны, но и смогут пообщаться артистами. Еще ребята отправятся в музыкальную академию продюсера Игоря Матвиенко «М.А.М.А», где узнают как продвигаться начинающим артистам, а также встретятся с выпускником академии — молодым певцом и музыкальным продюсером Сашей Лавером.

В основе песен для участников проекта лежат реальные истории героев МЧС России. Победитель этого сезона проекта будет выбран зрителями, которые смогут проголосовать за понравившийся номер в режиме реального времени.

Трансляция шоу будет доступна на ресурсах Российского общества «Знание» 15 августа в 16:00.

Проект проводится по инициативе действующих сотрудников МЧС России при поддержке Департамента культуры города Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.

Генеральный партнер проекта — Российское общество «Знание».

Официальная социальная сеть проекта — «Вконтакте».

Партнеры — проект «Школа Росатома», программа «Территория культуры Росатома», «Русатом — международная сеть», Всероссии‌скии‌ конкурс молодых композиторов «Партитура», Национальныи‌ открытыи‌ чемпионат творческих компетенции‌ «ArtMasters», Школа-студия МХАТ, Московский продюсерский центр, Мосгортур, социально-образовательный проект Дмитрия Маликова «Уроки музыки», мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», театральная компания «Бродвей Москва».

Оператор проекта — Открытое театральное пространство «Арт-платформа».

Изображения предоставлены пресс-службой Арт-платформы

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