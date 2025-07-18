Звезды отметили 110-летие Михаила Матусовского на арт-фестивале «С чего начинается Родина?»

Масштабный культурный проект, приуроченный к 110-летию поэта-песенника Михаила Матусовского собрал звёздный артистический состав. Он включил в себя не только концертную программу, но и конкурс художественных работ. Соорганизатором выступил Фонд поддержки одаренных детей и молодежи Игоря Сандлера при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ВДНХ.

На протяжении двух дней фестиваля, на восьми разных площадках ВДНХ посетителей ожидали всевозможные активности. Демонстрация легендарных работ советского кинематографа состоялась в летнем кинотеатре-лектории ВДНХ, где 15 июля показали картины «В трудный час» и «Девчата», а 16 июля зрители увидели фильмы «На пути в Берлин» и «Весна на Заречной улице».

Кроме того, гости фестиваля смогли посетить шатры на Главной аллее ВДНХ, каждый из которых был оформлен в тематике одной из известных песен на стихи Михаила Матусовского: «С чего начинается Родина», «Подмосковные вечера», «На безымянной высоте», «Школьный вальс»и «Старый клен». Интерактивные панели в них рассказывали о советской классической музыке.

У павильона № 1 «Центральный» можно было познакомиться с выставкой, посвященной жизни и творчеству поэта-песенника. Внимание посетителей привлекли увлекательные образовательные лекции и мастер-классы на такие темы, как «Творчество Михаила Матусовского», «Советская песня как культурный феномен», «История страны в песнях и творчестве», «Творческий потенциал России», «История «Подмосковных вечеров»: как создавалась песня, которую знает каждый», «Фестивальное движение России» и др.

Особое место в рамках фестиваля «С чего начинается Родина» занял конкурс художественных работ. В рамках фестиваля также была проведена фотосъемка достопримечательностей Москвы и Луганска — родного города Михаила Матусовского. Эти снимки вошли в памятный фотоальбом, который смогли получить некоторые посетители фестиваля.

Дни работы фестиваля увенчались гала-концертами с современными версиями песен на стихи Михаила Матусовского в Зеленом театре ВДНХ. В первый день 15 июля перед публикой выступили Диана Егоян, Дмитрий Четвергов, «Зори Бэнд» и др. Хедлайнерами стали Оксана Горчаковская, Вадим Заплечный и Этери Бериашвили.

Заключительный концерт фестиваля «С чего начинается Родина?» состоялся в Зеленом театре ВДНХ 16 июля. Мероприятие не омрачил даже дождь, который накрапывал всю первую половину вечера. К зрителям обратился продюсер Игорь Сандлер, напомнив им об уникальности наследия Михаила Матусовского, чьи «Подмосковные вечера» исполняются по всему миру — от американского пианиста Вана Клиберна до немецкой хэви-металлической группы U.D.O.

— Мы помним Михаила Львовича, и сегодня чтим его память. В этом году 110 лет этому великому поэту, который пронес через многие десятилетия культурный код России, что очень-очень важно. Именно наследие Михаила Матусовского является культурным кодом нашей страны, — сказал Игорь Сандлер.

Участники концерта доказали справедливость слов Игоря Сандлера на деле. Высочайший класс показали ученики Музыкальной Академии Ларисы Долиной. Юлия Мазунова невероятно трогательно исполнила «Школьный вальс», открывая концерт, а Алексей Осичев вызвал ностальгию песней «Что так сердце растревожено». Георгий Дробышев великолепно передал настроение вечерней столицы с помощью «Московских окон». Шквал аплодисментов вызвали Елизавета Лебедева («Старый клен»), София Медведева («Листья прошлогодние») и Ирина Денисенко («Крестики-нолики»). Зажигательными версиями произведений мировой классики, советских кинохитов и русских народных песен порадовал дуэт аккордеонисток «Ларго» (Ирина Барышева и Алина Зверева). Первое отделение завершил обладатель уникального голоса Андрей Лефлер, проникновенно спевший две песни — «Ничей» и «Нам не жить друг без друга».

Второе отделение концерта прошло с участием Симфонического оркестра под управлением Андрея Балина под аккомпанемент академических музыкантов. Альберт Жалилов исполнил «С чего начинается Родина?», «Вернулся я на Родину» и «Только потому мы победили». Андрей Лефлер представил невероятно экспрессивную версию «Крейсер Аврора» (в первом отделении эту же песню исполнила Александра Карабешкина). Кульминацией концерта стало выступление Ларисы Долиной с филигранным исполнением песен на стихи Михаила Матусовского «Прощайте, голуби!», «Белой акации гроздья душистые», «Что так сердце растревожено», «Березовый сок» и «Вологда». Ведущий концерта Дмитрий Шуманский заметил, что участники фестиваля сумели создать настолько уютную атмосферу, что даже никому не хочется расходиться по домам. Игорь Сандлер с ним согласился, назвав концерт теплым, домашним, дружеским и искренним.