Звёзды поздравили победителей премии «Мы верим твердо в героев спорта»

Во Дворце гимнастики Ирины Винер прошел торжественный концерт и награждение победителей II Всероссийского конкурса художественных работ, посвященных достижениям легендарных спортсменов «Мы верим твердо в героев спорта».

Конкурс, в задачи которого входит поиск новых талантов и прославление свершений легендарных спортсменов, проводится в нашей стране второй год подряд при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его важность подчеркнул в своем приветственном обращении к участникам и организаторам концерта Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров: «Грандиозный проект, объединяющий спорт и искусство, призван способствовать продвижению ценностей активного, здорового образа жизни, популяризации достижений отечественного спортивного движения. Такие усилия, в конечном итоге направленные на укрепление национального самосознания, обеспечение гармоничного развития общества, патриотическое воспитание подрастающего поколения, сегодня особенно востребованы. И, конечно, самого глубокого уважения заслуживает приглашение на мероприятие воспитанников детских домов, жителей новых российских регионов, участников специальной военной операции и членов их семей».

Над масштабным гала-концертом «Мы верим твердо в героев спорта», в котором участвовали легенды советского и российского спорта, начинающие спортсмены, а также звезды отечественной эстрады, работала большая команда профессионалов. Помимо выступлений известных артистов прошло масштабное торжественное шествие чемпионов, а также юных спортсменов в различных дисциплинах. «Именитые талантливые артисты выступили с чемпионами на одной сцене, все очень здорово сошлось и случился настоящий праздник для людей, которые любят спорт, — отметила Ирина Винер, председатель жюри конкурса, главный тренер сборной команды России по художественной гимнастике. — «Мы верим твердо в героев спорта» — уникальная премия. Ее участники — в основном любители, а не профессиональные художники, скульпторы, поэты, музыканты и фотографы, но их произведения можно ставить на уровень с творчеством настоящих профессионалов. Мы отсмотрели множество талантливых заявок в каждой номинации, которые доказывают, что спорт и искусство тесно соприкасаются. Очень трудно было выбрать победителей, но мы это сделали».

В этом году на конкурс «Мы верим твердо в героев спорта» было подано более 1000 заявок в пяти номинациях: песня, живопись, поэзия, художественная фотография и скульптура. Каждая присланная работа была посвящена конкретному герою или героям спорта, успеху, спортивной победе или установленному рекорду. Профессиональное жюри во главе с Ириной Винер отсмотрело все поданные заявки и выбрало по пять финалистов, а также по одному победителю в каждой из номинаций конкурса. Во время гала-концерта во Дворце гимнастики Ирины Винер все финалисты получили дипломы участников конкурса и подарки, а российские звезды и спортсмены в торжественной обстановке вручили победителям кубки.

«В последнее время очень мало появлялось новых стихов, песен, фотографий, посвященных спорту и слава богу, что эта тенденция меняется, — призналась Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России. — В том числе благодаря премии «Мы верим твердо в героев спорта». Я безусловно рада этому и хочу, чтобы было как можно больше художественных произведений, продвигающих спорт. Ни одна страна в мире не может сравниться с таким количеством олимпийских чемпионов и призеров, как наша. Сегодня, как никогда, очень актуально снова дать возможность нашим гражданам проявить себя в искусстве, фотографиях, скульптуре, стихах, песнях про спорт, про дух, про веру, про победу. Ведь у нас есть прекрасная возможность творить красоту, искусство, изящество языком спорта. Я вообще никогда не разделяла искусство и спорт. Это все взаимосвязано, и все вместе это наша страна, наше богатое культурное и историческое наследие».