Звезды шоу-бизнеса рассказали, что растет в их садах и огородах

Знаменитости открыли дачный сезон! Чем Анита Цой угощает гостей? Почему Александр Олешко не выбрасывает косточки от фруктов? Как Надежда Бабкина отдыхает за городом? Зачем народная артистка дала имя фикусу? Какие питомцы живут у Сосо Павлиашвили?

Певицу Аниту Цой можно назвать огородницей со стажем. Она уже много лет выращивает на своем участке овощи, фрукты и зелень. Звезда гордится тем, что большую часть садовых работ выполняет сама!

«В этом году у меня будет удвоенный урожай огурцов, помидоров, перцев и всего прочего. Я ставлю не три теплицы, а девять!» — хвастается артистка.

Исполнительница говорит, что не боится экспериментов. Поэтому сажает не только стандартные для нашего климата растения, но и необычные экземпляры.

«Соседка подарила мне домашнее гранатовое дерево. Она обещает, что у меня будут гранаты через год», — делится Цой.

Сосо Павлиашвили тоже часто хвастается своим роскошным садом. На его территории растут яблоки, груши и смородина. Певец особенно гордится своим огромным курятником! Артист завел несколько видов несушек, которые обеспечивают его свежими яйцами.

«Я люблю варить их или жарить с помидорами. Получается очень вкусно», — отмечает музыкант.

Олег Газманов построил собственный дом 20 лет назад. Сначала он приезжал сюда всего на несколько дней, а потом перебрался окончательно.

«Мой дом – это моя дача. Вышел, кусок мяса кинул, приготовил и накормил всю семью», — делится исполнитель.

Особняк знаменитого Есаула находится в Серебряном бору, который считается одним из самых живописных районов Подмосковья. Там повсюду растут вековые сосны, а в озере водятся щуки, сомы, лещи и даже судак. Но мужчина отмечает, что совершенно равнодушен к рыбалке.

«Для этого нужно стальным крючком зацепить рыбу за губу, а потом вытащить, но для чего? Смотреть на поплавок мне не очень нравится», — рассуждает звезда.

Надежда Бабкина говорит, что обожает свою дачу в деревне Дубцы. Певица приобрела участок недалеко от Звенигорода, а потом долгое время его обустраивала. В этом ей помогала вся семья: сын – архитектор отвечал за дом, а она сама облагораживала территорию.

«Когда я высаживала деревья и елочки, то они были мне по грудь. Сейчас они стоят по три метра! Смотрю и думаю, Боже мой», — улыбается артистка.

Исполнительница проводит будни в квартире, которая находится напротив Кремля. А в выходные она отправляется в свою подмосковную резиденцию. На ее участке есть не только деревья, но и несколько теплиц, а также грядки с зеленью.

«Люблю на грядках что-нибудь собирать. Приезжаю, радуюсь, что все взросло», — делится певица.

Надежда Георгиевна признается, что любит цветы. Она постоянно ищет новые виды растений.

«Люди дарят какие-нибудь отросточки, а мне жалко их выбрасывать. Я везу их в деревню, в земельку», — рассказывает Бабкина.

Артистка говорит, что у нее много цветов не только на даче, но и в Москве. Квартира звезды эстрады заставлена горшками. Брюнетка даже дала имена некоторым из растений.

«У меня есть фикус, его зовут Федор. Федя очень сильно вырос, потому что у меня высокие потолки. Он туда тянется», — улыбается знаменитость.

Телеведущий Александр Олешко признается, что у него нет дачи. Но актер ухаживает за мини-огородом, который устроил на своем подоконнике в квартире. Мужчина никогда не выбрасывает косточки от фруктов. Он считает, что все обязательно надо возвращать обратно земле.

«Мне кажется, что в каждом зернышке есть жизнь. Это маленькая планета, которая пришла из земли и должна уйти туда же. Когда я езжу по трассам, как сеятель разбрасываю все туда-сюда», — смеется звезда.

Музыкант Николай Расторгуев давно живет в загородном доме, но практически никогда не берет в руки лопату или грабли.

«Я не люблю рыбалку и охоту. Я люблю только спать и лениться», — смеется артист.

На участке лидера группы «Любэ» нет теплиц или грядок, только газон и декоративные кусты. Исполнителю нравится простор и минимализм. Он считает, что овощи и фрукты можно купить в магазине.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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