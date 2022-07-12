Звезды в сборе: чем особенно запомнилась «Российская креативная неделя»

Одной из самых ярких и посещаемых сессий в рамках «Российской креативной недели» стала панель канала TV1000 Русское Кино. Воскресным днем шатёр «Кино и телевидение» забит до отказа от фанатов и зрителей, ведь на одной площадке собрались топовые актёры и эксперты отрасли: лица телеканала TV1000 Русское Кино Катерина Шпица и Роман Курцын, режиссер и сценарист Александр Цыпкин, кинокритик и программный директор фестиваля «Пилот» Егор Москвитин и другие. Модератором сессии выступила кинообозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина.

Первым взял слово независимый эксперт Дмитрий Колесов. Он представил аналитику по смотрению платных телеканалов. «Почти половина времени, которое средний россиянин тратит в день на просмотр платного ТВ, приходится на каналы с кино и сериалами. Больше трети времени (37,5%), которое средний зритель тратит на каналы с кино и сериалами, приходится на каналы, показывающие российское кино. Плюс среди московских зрителей наиболее популярен именно российский контент, а не зарубежный», – заключил он.

В свою очередь, популярный режиссер и сценарист Александр Цыпкин отметил, что это неудивительно, ведь средний уровень российского кино повышается и приближается к среднему уровню зарубежного кино. По мнению Цыпкина, зарубежное кино никогда не победит на локальных рынках. «Российское кино – это экономический феномен. Потому что в кино билет на российский и на зарубежный фильм стоит одинаково, при этом себестоимость иностранного кино сильно выше. Никогда зарубежному кино ни на каком рынке не победить. Нашим зрителям больше хочется смотреть на своих героев, нам интересно кино о людях со своим менталитетом, культурой, традицией и ценностями», – отметил он.

Катерина Шпица рассказала, как ей понравилась совместная работа с Романом Курцыным в качестве лиц канала TV1000 Русское Кино. Например, актриса вспомнила, как она могла сменить 18 образов за один день для съемок промороликов канала. Катерина переодевалась в вампиршу, русалку, доярку, стюардессу и множество других персонажей. Шпица также выразила надежду, что зрители будут все меньше испытывать предубеждения к российскому кино.

«Мне бы хотелось, чтобы и кинематографисты, и зрители провели совместную работу, чтобы искренне стали удивляться положительной статистике российского кино. Хочется, чтобы у нас была национальная идея, построенная на большом уважении к нашей русской культуре. За нами великие художники, писатели, композиторы – хочется, чтобы зритель повернулся к русскому кино и насытил его своей энергией. Чтобы стало меньше пренебрежительного отношения», – подчеркнула лицо телеканала TV1000 Русское Кино, актриса Катерина Шпица.

Далее слово перехватил Роман Курцын. Актер поделился своим отношением к сотрудничеству с TV1000 Русское Кино. Он отметил, что очень обрадовался, когда ему поступило предложение стать лицом этого телеканала. «TV1000 Русское Кино – это самый популярный телеканал в своем сегменте. Поэтому для меня как для актера большая честь быть его лицом, это как для хоккеиста стать лицом рекламы NHL», – сказал Курцын. Он также добавил, что сейчас время возможностей, и русское кино начало возрождаться с сильной стороны. Сам Курцын в качестве продюсера уже продал три проекта в Китай.

В завершение дискуссии модератор сессии Сусанна Альперина проанонсировала эксклюзивные премьеры телеканала TV1000 Русское Кино, которые можно будет посмотреть уже осенью: «Мы», «Молодой человек», «Хочу замуж» и «Добро пожаловать в семью».

По данным Mediascope, TV1000 Русское Кино смотрит 62,2 млн. человек по всей России. Телеканал вещает на рынке 16 лет и входит в ТОП-3 тематических каналов в средних и крупных городах России по накопленному охвату среди населения старше 4 лет. В библиотеке TV1000 Русское Кино представлены громкие премьеры последних лет, проверенные временем кинохиты, а также работы номинантов и лауреатов кинофестивалей.

Напомним, «Российская креативная неделя» проходила в Парке Горького с 7 по 10 июля. Фест-форум «Российская креативная неделя» – это единственный ивент в стране, на котором принимаются системные решения в сфере креативной экономики. Это главное федеральное событие в сфере креативных индустрий и уникальное мероприятие для открытого разговора между представителями бизнеса и органов государственной власти, творцами и лидерами мнений. Это формат для установления эффективных межрегиональных связей, презентации лучших практик, а также развития креативной отрасли на государственном и международном уровне.

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