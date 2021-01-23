«Звёздное небо сказочника» – РГДБ приглашает читателей в литературное онлайн-путешествие

24 января 2021 года в день рождения немецкого писателя, композитора и художника Эрнста Теодора Амадея Гофмана (родился 24 января 1776 года – прим. ред.) Российская государственная детская библиотека приглашает читателей в литературное онлайн-путешествие «Звёздное небо сказочника».

Место Гофмана в литературе для детей связано прежде всего со сказкой «Щелкунчик и Мышиный король». Всемирной славе этой сказки способствовали переделка для сцены, выполненная Александром Дюма-отцом, и в особенности балет Петра Чайковского.

Гофман создал особый тип романтического повествования, оказавший огромное влияние на все европейские литературы, в том числе и на русскую. Понятие «гофманиана» подразумевает вторжение фантастики в обыденность, сочетание лиризма и иронии, сарказма. Почти всегда в центре повествования у Гофмана «чудак» — романтик, в котором соединяются возвышенные, трагические и комические черты. Многие образы писателя вошли в мировую культуру — например, образ уродца крошки Цахеса, живущего чужими заслугами. Самые известные из гофмановских сказок — «Золотой горшок», «Принцесса Брамбилла», «Крошка Цахес».

Литературное путешествие начнется с чтения сказки «Щелкунчик и мышиный король» и обзора театральных постановок этого произведения, в том числе и той, которая состоялась в РГДБ.

На мастер-классе «Мышиный король» можно будет научиться делать этого героя самой известной сказки Гофмана. Для этого могут понадобиться цветная бумага, картон, фольга, пуговицы, бусины, кусочки кружева и ткани и другие подручные материалы.

Зрители также смогут увидеть диафильм «Король овощей Даукус Редис I», снятый по сказке «Королевская невеста». На мастер-классе по оригами «Кольцо Короля овощей» научат делать кольцо, которое герой этой сказки подарил своей возлюбленной.

Писатель Михаил Першин рассказывает еще об одном знаменитом произведении Гофмана -«Крошка Цахес по прозванию Циннобер», в котором реальность причудливым образом сплетается с мифами.

Подробнее о событии на сайте rgdb.ru .

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