Звук на репите: что слушали пользователи HiFi-стриминга в 2024 году

Звук поделился глобальными и персональными итогами 2024 года в новом формате — «Звук на репите». HiFi-стриминг составил рейтинг топовых артистов года, выяснил, какие треки и подкасты звучали на репите чаще всего, что чаще всего слушали в детском разделе, а также опубликовал список наиболее популярных аудиокниг и подкастов.

Конец года — традиционный повод оглянуться назад, окинуть взглядом пройденный этап и заново пережить эмоции, связанные с музыкой и не только. Переслушать тот самый трек, игравший на повторе, аудиокнигу, которая помогала раскрасить сны или подкаст, не раз выручивший в утренних пробках.

Звук первым среди аудиостримингов вспоминает 2024 год вместе с пользователями: веселые и грустные моменты, энергичные и спокойные мгновения. «Звук на репите» — это не обычные итоги года, а совершенно новое явление и ежегодное персонализированное событие для слушателей. Вместе с HiFi-стримингом каждый может получше изучить себя и собственные вкусы, а также поставить на репит свои самые яркие эмоции уходящего года и поделиться ими с друзьями.

Каждый пользователь Звука сможет узнать, какие треки он слушал чаще всего, в том числе по утрам понедельника и по вечерам пятницы; какой артист звучал больше других и какой процент аудитории стриминга любит этого артиста так же сильно; увидит личный топ аудиокниг, свой самый прослушиваемый подкаст и сколько минут играла рекомендательная волна «Сила Звука».

Помимо персональных итогов года, в рамках «Звука на репите» HiFi-стриминг опубликовал и глобальные рейтинги.

МУЗЫКА

Самым популярным артистом года стала певица Люся Чеботина, а самой прослушиваемой группой — Женя Трофимов и «Комната культуры». В номинации «Фит» на репите чаще всего крутили треки от трио NILETTO, Олега Майами и Лёши Свика. Самый громкий камбэк совершил рэпер L’One, в категории «Прорыв года» лидировала исполнительница хита «GODZILLA» bearwolf, а выбором редакции Звука стал исполнитель SALUKI.

Самым популярным альбомом в номинации «поп» стал «Как Есенин» от Navai, альбом Streets Echo 2052 рэпера ALBLAK 52 лидировал в жанре хип-хоп, группа «Звери» возглавила рейтинг рок-музыки с пластинкой «Фолк», а в разделе электронной музыки чаще всего звучал альбом HYPER HOUSE от Biicla.

Свое утро на репите пользователи Звука чаще всего встречали с треком Татьяны Куртуковой «Матушка», днем на повторе крутились «Поезда» Жени Трофимова и группы «Комната культуры», вечера захватил легкий и позитивный фит Supersonic от Aarne и Big Baby Tape, а ночами в Звуке чаще всего воспроизводилась одна из версий хита BLIZKEY «Горы» (Remix).

Самыми музыкальными городами, в которых Звук слушали больше других, в 2024 году стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Челябинск.

Кроме того, в 2024 году Звук успешно развивал вектор гиперперсонализации. Так, треки в персональной волне «Сила Звука», которая готова подстроиться под слушателя в любой момент жизни, в этом году набрали почти семь с половиной миллионов лайков, а чаще всего пользователи включали ее по вечерам.

НЕ МУЗЫКА

В немузыкальном контенте тоже есть абсолютные лидеры. Топ популярных подкастов возглавили «Я такого не говорил — Джейсон СТЕТХЕМ на ЮМОР FM», «Эффект Домино» и «10 глупых вопросов». Самыми прослушиваемыми аудиокнигами стали: «Из ничего: искусство создавать искусство» легендарного музыкального продюсера Рика Рубина, эпическое дарк-фэнтези «Марголеана. Имя мне Тьма» Евгения Гаглоева и вневременная классика «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Чаще всего пользователи слушали аудиокниги в жанрах детектив и триллер.

ЗВУК ДЕТИ

В сентябре Звук запустил новый большой раздел для детей и родителей как первый шаг на пути превращения в полноценного аудиоспутника ребенка и родителей.

В разделе «Звук Дети» лидировали подкасты «ХРУМ или Сказочный Детектив», «СоюзМультИстории. Простоквашино» и «Помогатор. Фиксики подскажут!». Самыми популярными детскими аудиокнигами стали «Умная собачка Соня» Андрея Усачева, биография лидера группы «Кино» для подростков «Цой. История рок-звезды в буквах и картинках» Дениса Бояринова и «Петтерсы. Дети океанов» Павла Воли.

А самыми прослушиваемыми детскими песнями стали: «Спят усталые игрушки», «Едет трактор» и «Колыбельная медведицы» из «Умки». Что касается сказок, то чаще всего в 2024 году звучали «Мышонок и карандаш», «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Красная шапочка».

Михаил Ильичев, генеральный директор HiFi-стриминга Звук:

«Самые красочные моменты в жизни хочется поставить на репит, а музыка – отличный для этого помощник. Ведь песни навсегда сплетаются с ощущениями, которые мы испытывали в разные моменты жизни, становятся частью нашего кода, а в будущем –– и триггером теплых воспоминаний. С проектом “Звук на репите” мы даем слушателям возможность вновь усилить самые значимые впечатления этого года, которые наш сервис сделал ярче, а теперь дарит возможность вспомнить благодаря нашему предновогоднему проекту “Звук на репите”».