Звёздные персоны посетили премьеру фильма «Волшебники»

Семейное фэнтези от режиссера, автора сценария и продюсера фильма Рената Давлетьярова о приключениях обычного московского школьника, нашедшего волшебные спички, выйдет в прокат уже 10 ноября.

Первыми зрителями фильма и гостями показа в московском кинотеатре КАРО Октябрь стали Юлия Бордовских, Екатерина Стриженова, Ирина Медведева, Илья Любимов, Алена Водонаева, Владимир Винокур, режиссёр Алексей Учитель, продюсер Игорь Толстунов, Анна Пескова, Александр Носик, Анна Калашникова, Надя Ручка, Любовь Руденко, Ирина Безрукова и Владимир Левкин с семьей.

Фильм и творческую группу представили режиссер и продюсер Ренат Давлетьяров и сопродюсер картины, председатель совета директоров кинокомпании «Союз Маринс Групп» Альберт Саркисян, а также продюсер Григорий Подземельный и исполнители главных ролей Яков Трескунов, Ева Тимуш, То-Ма, Любовь Шевченко, Алина Бабак и Артем Кошман.

История фильма проста! 13-летний московский школьник Артем обнаруживает таинственный коробок спичек, которые, как выясняется, способны исполнять любые желания. Достаточно сломать спичку. Артем дает волю своей безудержной фантазии и решает все свои проблемы. Вскоре он знакомится с загадочной Девочкой-волшебницей, которая и подбросила ему коробок. Вместе они парят в усеянном звездами небе, спускаются на морское дно, путешествуют по мирам фантазий и воспоминаний… Однако у всего есть своя цена. Узнать которую, можно посмотреть фильм.

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