2021 год: цифровизация учреждений культуры Подмосковья

В учреждениях сферы культуры Московской области все более востребованными становятся цифровые технологии.

«Наиболее широко цифровые технологии применяют при продаже билетов через интернет. Сегодня в этой системе работают 470 подмосковных учреждений культуры. При помощи регионального портала госуслуг можно записать детей на занятия в школы искусств и дома культуры. Есть даже возможность посещать кружки онлайн, – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова в интервью порталу mosreg.ru. – Впервые мы создали единый реестр 465 театрально-концертных площадок. В него вошли культурно-досуговые учреждения, детские школы искусств и профессиональные театры. На портале правительства Московской области создана интерактивная карта всех театрально-концертных организаций региона.

Также в культурных учреждениях области работает мультимедийный гид – эта услуга есть в музее-заповеднике Пушкина, музее-заповеднике Менделеева и Блока. Им активно пользуются посетители. В ноябре этого года, когда мы открыли музей-усадьбу «Даровое», такой же гид заработал и там. Он дает возможность посетителям полностью погрузиться в эпоху Федора Михайловича Достоевского, его литературное творчество».

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