В Музее Победы наградят победителей международного конкурса рисунков «Елка Победы»

23 декабря 2021 в Музее Победы состоится награждение победителей международного конкурса «Нарисуй «Елку Победы».

Конкурс организован Музеем Победы, Почтой России и Благотворительным фондом Оксаны Федоровой. Начинающие и уже опытные художники создали свои картины о подготовке к встрече победного 1945 года. На основе рисунков 15 лауреатов, которых выбрало профессиональное жюри, создана специальная праздничная коллекция новогодних открыток. Авторы лучших работ получат заслуженные призы из рук организаторов и популярных артистов.

Гостей ждет выступление детских вокальных и танцевальных коллективов. В завершение участников праздника пригласят на увлекательное историческое путешествие «Елка Победы. Тайны героев Москвы», которое пройдет по диорамному комплексу Музея Победы. Ребята «перенесутся» в прошлое и помогут москвичам защитить свой город от врага. Дружная команда пройдет курс молодого бойца, преодолеет полосу препятствий, спасет столицу от огня, запустит в небо аэростаты и даже поможет замаскировать Кремль! Преодолев все препятствия, отважная команда встретится с Дедом Морозом и зажжет Ёлку Победы. Ту самую, что для миллионов стала символом мира, счастья и добра.

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