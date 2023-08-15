27% представителей креативных индустрий заявили о дефиците специалистов на рынке труда

Об этом говорят данные совместного опроса онлайн-школы дизайна и технологий Bang Bang Education и онлайн-школы в сфере геймдева XYZ School (входят в Ultimate Education). По мнению большинства респондентов (42%) сейчас наиболее востребованы специалисты уровня middle. 39% опрошенных считают, что наибольший спрос на senior-специалистов, а 14% — на руководителей групп и направлений.

«Согласно данным нашего опроса, спрос на представителей креативных индустрий за последний год вырос более чем на 10-15%, а их заработная плата более чем на 13%. Все это говорит о развитии всей креативной отрасли. При найме специалистов компании все чаще обращают внимание не на абстрактные знания, а на практические навыки, которые можно сразу применять в работе. Поэтому на рынке труда выигрывают те, кто уделяет внимание системному и практикоориентированному обучению. Спрос на таких специалистов всегда выше рынка», — прокомментировала Ираида Разенкова, главный продюсер IT-направления в школе дизайна и технологий Bang Bang Education.

Помимо прочего, опрошенные специалисты креативных индустрий назвали причины, которые могут провоцировать кадровый голод в отрасли. 15% считают, что наиболее сильное влияние могут оказывать политические причины. 13% респондентов ищут такие причины в общем состоянии рынка креативных индустрий, а 12% — в высоких конкуренции и пороге входа. 11% респондентов считают, что причиной для кадрового голода могла стать массовая релокация специалистов, 6% сетуют на уход иностранных компаний. 5% респондентов считают, что в провоцировании дефицита могут быть виноваты развивающиеся технологии генеративного искусственного интеллекта. 28% не видят совершенно никаких причин для отраслевого кадрового голода.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.