«Матушку» Татьяны Куртуковой песней — символом 2025 года

Сервис «КИОН Музыка» (бывш. МТС Музыка) узнал, какую песню россияне выбрали в качестве саундтрека к 2025 году. Опрос провели аналитики холдинга ON Медиа в ноябре 2025 года, изучив мнение респондентов в возрасте от 16 до 55 лет. «Матушка» Татьяны Куртуковой названа композицией, наиболее точно отражающей настроения уходящих 12 месяцев. За ней — «Кукушка» группы «Кино» и «Поезда» в исполнении Жени Трофимова с «Комнатой культуры». При ответе на вопрос про артистов, которым респонденты доверили бы записать музыкальное сопровождение к их жизни, чаще всего звучали варианты Eminem и Виктор Цой.

По результатам исследования 2025 год россияне ассоциируют с поп-музыкой. При этом фолк-песня «Матушка» Татьяны Куртуковой стала треком, который лучше остальных отражает последние 12 месяцев, далее следуют «Кукушка» группы «Кино», «Поезда» Жени Трофимова и «Комнаты культуры». Подводя итоги года, российские мужчины сохранили долю оптимизма: в их топ вошла композиция Мити Фомина «Всё будет хорошо».

Eminem — фаворит среди зарубежных артистов, которым участники исследования доверили бы записать музыкальное сопровождение к своей жизни, далее — Metallica и Rihanna. В отечественной музыке пальма первенства у Виктора Цоя, второе место — у Басты, третье — у группы «Король и Шут». Женщины и представители городов с населением 250–500 тыс. жителей видят в этой роли певицу ANNA ASTI.

Подавляющее число опрошенных выбрали бы в качестве саундтрека к своей жизни композиции в жанрах поп или рок (по 15%), реже упоминались рэп (11%) и шансон (8%). Пол респондентов нашел отражение в статистике: мужчины чаще видят свои будни под рок, рэп, шансон, электронику, метал или панк, женщины — под поп, классику, R&B, джаз и инди. Возрастные категории также демонстрируют свои предпочтения: зумеры (16-24 года) выбирают рэп, миллениалы (25-34 года) — поп, рок называют пользователи 35–44 лет, а шансон — респонденты от 45 до 55 лет.

Большинство респондентов (93%) согласны с тем, что музыка — отражение эмоционального состояния человека. Самым популярным жанром для получения положительных эмоций стала поп-музыка (43%), за ней следуют рок (34%) и рэп (29%). При этом мужчины и жители городов с населением от 100 до 250 тыс. человек чаще выбирают рок, а молодежь 16–24 лет предпочитает рэп и хип-хоп.

Для отдыха участники опроса включают поп-музыку (31%), классику (28%) и шансон (17%). Исключение составляют представители поколения зумеров (16–24 года), а также жители крупных городов-миллионников и столицы, которым нравится расслабляются под классические композиции.

Рок (29%) — самый востребованный жанр для проживания негативных эмоций. Далее в этой категории расположились популярная музыка (19%) и рэп (17%). Выделяются из общей закономерности мужчины, предпочитающие в этом вопросе жанр «метал», а также опрошенные в возрасте от 45 до 55 лет — в такие моменты они слушают шансон.