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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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5 поп песен о любви, исцелении и новых началах

editor
By editor
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Токарев
Антон Токарев

Эта подборка — путешествие через время эмоций, где каждый трек рассказывает свою историю. От боли расставания до светлой надежды на будущее, от зависимых чувств до исцеляющей силы любви. Здесь собраны разные грани переживаний, объединённые одной темой: как боль становится уроком, а любовь — спасением. Пять песен, пять историй, которые заденут струны вашей души.

Антон Токарев – Падали

Меланхоличный поп-трек, который погружает в атмосферу прощания. Текст песни рассказывает о боли расставания через символы — падающие слезы, тлеющий закат и несказанные слова, которые так и остались внутри. Музыка играет на контрастах: спокойные, почти интимные куплеты сменяются мощными, эмоционально заряженными припевами, что стало знаковой чертой артиста.

Олеся Родина – SMS

Родина

Олеся Родина в своем треке «SMS» создает драматичную историю любви, которая разрушает, завораживает и держит героиню в плену. Музыка то спокойная и тихая, то вдруг становится громкой и эмоциональной, как будто передает её внутреннюю борьбу. Текст погружает в историю любви-зависимости, сравнивая чувства с наркотиком, от которого невозможно отказаться, несмотря на боль и дистанцию между героями.

МИЧЕЛЗ – Во всей красе

Мичелз

Трек выполнен в жанре дрилл-поп, где современный урбанистический звук встречается с мелодичными поп-мотивами. Автор рассказывает о девушке, чья красота и уверенность покоряют с первого взгляда — она словно главный хит, затмевающий всех вокруг. Мелодия плавно движется от размеренных строк к мощным хукам, словно подражая чувствам героя, теряющего контроль.

Mary Gu – станешь лучше

Mary-gu

Трек, созданный в жанре поп с элементами альтернативного звучания, стал саундтреком к сериалу «Разочарованные». В тексте рассказ о боли, слезах и переживаниях, но также напоминание: каждый сложный момент — это шаг к личностному росту и новому «я». Музыка чередует резкие моменты с мягкими и лирическими, подстраиваясь под настроение истории.

Валерия – Исцелю

Валерия

Заглавная песня с нового альбома, который, по слухам, может стать последним в карьере певицы.Это минималистичный поп, где простота — не изъян, а сила, позволяющая полностью раскрыть эмоциональную глубину трека. Валерия поет о любви как о силе, способной исцелять и защищать, подчеркивая важность взаимности и заботы в отношениях.

Фото © пресс-служба «КушнирПродакшн»

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