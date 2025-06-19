«Она сияет ярче звёзд»: Йович представил новую песню

Вирусный поп-исполнитель Йович продолжает покорять сердца слушателей: артист выпустил новый трек «Она сияет ярче звёзд», который уже называют одним из самых романтичных и чувственных в его карьере.

«Она сияет ярче звёзд» — музыкальная история, в которой переплетаются восхищение женской красотой и магия любви. В центре сюжета — девушка, чье сияние затмевает даже звёзды. Ее образ загадочен, аромат волос сводит с ума, а движения гипнотизируют. Она становится музой, вдохновением и искусством для главного героя, без которого его мир теряет краски, а жизнь — всякий смысл.

Примечательно, что в треке звучат сочные поп-мелодии, легкие электронные биты и проникновенный вокал Йовича, создающие атмосферу страсти и обожания. Композиция идеально подходит как для романтических моментов наедине со второй половинкой, так и для зажигательных танцев в компании друзей — песня уже набирает обороты в Reels и TikTok.

Йович — современный исполнитель из Норильска. В 2022 году он ярко заявил о себе синглом «Танцуй танцы», который быстро обрел популярность в социальных сетях, набрав тысячи снятых видео в соцсетях. B прошлом году известность исполнителя вышла на новый уровень благодаря трекам «Девочка что надо» (более 2 тыс. Reels) и «Бомбита 2.0» (фит с Artem Smile и KalashnikoFF, более 1,5 млн просмотров на YouTube). Артист плодотворно начал наступивший 2025 год: 1 января он презентовал свою новую композицию «Ночами», а уже в начале февраля выпустил сингл «Она полна амбиций» (более 10 тыс. клипов в TikTok) и кавер-ремикс совместно с Nikita Rise на песню «Я это ты» Мурата Насырова. На данный момент артист работает над новыми релизами и ведет активную концертную деятельность — недавно представил патриотичный фит с Timy «Моя Россиянка».

Новый трек Йович «Она сияет ярче звёзд» уже доступен для прослушивания на всех цифровых площадках страны.