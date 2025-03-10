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8 тысяч человек посетили выставку «Красота Победы» в Музее Победы

editor
By editor
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красоты-победы
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

Выставку «Красота Победы» в первые дни работы посетили порядка 8 тысяч гостей Музея Победы. Выставочный проект открылся в преддверии Международного женского дня, 6 марта. Новая яркая экспозиция раскрывает эволюцию послевоенной моды в СССР. В создании выставочного проекта также приняли участие Музей Москвы и информационное агентство России ТАСС.

«С 11 марта узнать подробнее об истории женской моды в Советском Союзе и реликвиях выставки посетители смогут в ходе обзорной экскурсии по Музею Победы. Гид расскажет о том, как советская мода, пережившая суровые испытания военных лет, стала символом внутренней силы женщин, которые внесли неоценимый вклад в восстановление страны, и покажет наряды, украшения, косметику тех лет», — подчеркнули в Музее Победы.

На площади 300 кв. метров в музее на Поклонной горе воссоздана атмосферу конца 1940-х — 1950-х годов. Здесь реконструировали гостиную со столиками и этажерками, украшенными скатертями и кружевными салфетками, фарфором и легендарными мраморными слониками, обустроили жилую комнату с дамским рабочим уголком, где расположились столь необходимые для всех женщин предметы — утюги и швейные машинки, которыми пользовались в то время, различные швейные принадлежности и многое другое.

Всего же в выставку вошло свыше 200 уникальных экспонатов из фондов Музея Победы, а также Музея Москвы. Среди них — многочисленные сумочки, шляпки, обувь, платья и накидки. Так, посетители могут увидеть наряды, которые носили не только жены военачальников и известные актрисы, но и обычные труженицы. В витринах также показаны украшения и косметика того времени: флаконы духов, помады, пудра, а также различные мелочи, без которых нельзя представить себе повседневный женский быт: шкатулки, заколки, булавки, нитки, приспособления для рукоделия. В тач-панели гости могут ознакомиться с советскими журналами, в которых собраны выкройки и вечерние образы, а также с документальным фильмом 1956 года о модных тенденциях.

Выставку дополнили живописные полотна выдающихся советских художников — Екатерины Зерновой, Василия Косенкова, Михаила Абакумова и Николая Хватова. Зрителям также показали уникальные архивные фотографии, предоставленные информационным агентством России ТАСС. На снимках запечатлены не только повседневные будни обычных тружениц, но и портреты женщин, чьи имена навсегда вписаны в историю российской и мировой культуры – Веры Марецкой, Любови Орловой, Майи Плисецкой, Галины Улановой и других. В числе авторов представленных работ мэтры советской фотожурналистики: Марк Редькин, Александр Становов, Леонид Великжанин, Александр Батанов, Сергей Иванов-Аллилуев, Валерий Генде-Роте.

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