Амазонки русского искусства

Восхитительные натурщицы, музы-вдохновительницы, заботливые подруги гениев — этими амплуа женщины в русском искусстве не ограничивались. Они не только творили сами, но собирали коллекции, открывали галереи и мастерские и даже брали в руки бразды правления художественными институциями. Всероссийская платформа ARTISTS/ХУДОЖНИКИ, организованная при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, предлагает вспомнить прекрасных дам, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю отечественного искусства.

От домашних уроков до академической свободы

Домашнее обучение рисованию издавна считалось важной частью воспитания барышень из приличных семейств. Нежной акварельности пейзажи и букеты, а то и выполненные маслом портреты друзей и близких добавляли уюта домашним интерьерам, были памятными дарами или жертвовались на благотворительность. Живопись были приятным досугом и только в редких случаях становилась средством заработка. Более-менее профессиональное образование для наших талантливых соотечественниц стало доступно только в конце 30-х годов XIX века, когда при Императорском обществе поощрения художеств открылись рисовальные классы для девочек.

Через несколько лет девушкам и молодым дамам позволено было посещать классы Санкт-Петербургской рисовальной школе для вольноопределяющихся, где занятия вели преподаватели Академии художеств. Но если юноши по окончании обучения получали право поступать в это престижное учебное заведение, то для девушек эта дорога была закрыта. Изображение обнажённой натуры, являвшееся обязательной учебной дисциплиной, оставалось для них под строжайшим запретом как по религиозным, так и по нравственным соображениям. В качестве «компенсации» художницам предоставили право участвовать в академических конкурсах. В 1854 году Софья Сухово-Кобылина, младшая сестра прославленного драматурга, стала первой женщиной, получившей за свои пейзажи золотую медаль Академии. Только через 14 лет, в 1868 году, её «коллеге» Марии Дмитриевне Ивановой-Раевской удалось сдать академический экзамен на звание свободного художника. И лишь несколько лет спустя дам допустили в Академию в качестве вольнослушательниц. Полноправными студентками они стали только в 1893 году.

«Нам сегодня очень сложно представить, что женщинам пришлось долго и упорно бороться за право заниматься искусством, — признаётся Вероника Коржевская, арт-директор Всероссийской платформы ARTISTS/ХУДОЖНИКИ. — Вплоть до последних десятилетий XIX века, чтобы получить полноценное образование в области живописи или ваяния, им приходилось ехать за границу. Как правило, в Париж, где во множестве существовали частные школы, открытые для всех желающих. Но и на этом пути были серьезные препятствия, одолеть которые удавалось немногим счастливицам. Но чем труднее давалась победа, тем ярче воплощали они в своём творчестве то, что было для них особенно важно, — свой взгляд на такой сложный и противоречивый мир, нуждающийся в красоте и свете, тепле и заботе, которые привносит в него женщина. Причём далеко не всегда женщинам требовались для этого кисти и краски или резец и мрамор. Многие, как великая княгиня Мария Павловна или княгиня Мария Тенишева, обладали ещё и незаурядными организаторскими способностями. То, что им удалось сделать в жизни, до сих пор вызывает восхищение и глубокое уважение».

За 160 лет существования Императорской академии художеств во главе её стояло всего 11 президентов. Дважды эту должность занимали прекрасные представительницы царствующей династии. Великая княгиня Мария Николаевна, дочь Николая I, в 1852 году заменила на этом посту своего умершего супруга — князя Максимилиана Лейхтенбергского. Тонкая ценительница искусства, обладательница прекрасной коллекции картин и скульптур, она возглавляла Академию на протяжении 24 лет. При ней был принят новый устав, возвращающий преподавание общественных предметов, была перестроена часть помещений главного здания, систематизирована академическая коллекция. Мария Николаевна добилась выплат из казны для поощрения деятельности академии и из своих средств ежегодно выплачивала премии молодым художникам за лучшие работы.

Её примеру последовала и великая княгиня Мария Павловна, урождённая принцесса Мекленбург-Шверинская, супруга третьего сына Александра II — великого князя Владимира Александровича. После смерти мужа в 1909 году она приняла бразды правления и не выпускала их до самой революции. При ней были возобновлены съезды художников и архитекторов, проведена грандиозная выставка «Ломоносов и Елизаветинское время» и начато строительство первого в России выставочного зала для произведений современного искусства, известного сегодня как корпус Бенуа Русского музея.

Меценатство народного искусства

Княгиня Мария Тенишева, сама обладавшая талантом к живописи, ценила его и в других, одной из первых отдав должное весьма спорному, по мнению современников, дарованию Михаила Врубеля. Мария Клавдиевна была одной из самых известных женщин-меценатов в русской истории — поддерживала художников, финансировала проекты Сергея Дягилева, археологические раскопки и издание журнала «Мир искусства». Вместе с мужем, князем Вячеславом Николаевичем Тенишевым, занималась организацией работы русского павильона на Всемирной выставке 1900 года в Париже. «В моей деятельности нет ничего “женского”, всё, что я начинаю, я довожу до конца, умею быть стойкой, энергичной и самоотверженной», — говорила о себе Мария Клавдиевна. Делом жизни стал для неё центр народных ремесел в имении Талашкино, куда в качестве наставников она пригласила Михаила Врубеля и Николая Рериха. В 1907 году Тенишева представила в Лувре свою коллекцию русского народного и церковного искусства, насчитывавшую более 6000 единиц, которая вызвала подлинный фурор. Ей со всех сторон поступали предложения выкупить собрание, но Мария Клавдиевна вернула его в Россию, несмотря на то что сама к тому времени уже два года жила во Франции.

Имя Надежды Евсеевны Добычиной долгое время оставалось незаслуженно забытым. Между тем она стала первой галеристкой в истории отечественного искусства. И даже если бы она больше ничего за свою жизнь не сделала, для благодарной памяти потомков хватило бы одного лишь «Чёрного квадрата» Казимира Малевича, представленного в 1915 году на организованной ею Последней футуристической выставке картин «0,10». Созданное ею «Художественное бюро Н.Е. Добычиной» занималось не только экспонированием и продажей произведений искусства, но и заказами по «художественному устройству квартирной обстановки» и даже созданием театральных костюмов и декораций. Именно Добычина устроила персональные выставки Наталии Гончаровой и Марка Шагала. Собиралась привезти в Петербург работы Пабло Пикассо, познакомить широкую публику с искусством Персии и японской гравюрой. Воистину, она была женщиной, опередившей своё время.

Искусство, изменившее облик советского монументализма

В истории советского монументального искусства Вера Мухина — явление беспрецедентное. В её творчестве непостижимым образом сочетаются масштаб, мощь и напор с экспрессивностью пластики, точностью силуэтов и выразительностью линий. Её имя обессмертили «Рабочий и колхозница» — парная скульптура из металла для советского павильона на Всемирной выставке 1937 года в Париже. Проект Мухиной победил в закрытом конкурсе. Самым сложным было найти положение драпировок и свободных рук статуй. Но главным «открытием» скульптора стало полотнище, летящее по ветру за их спинами. Материалом выбрали хромоникелевую сталь, обладающую превосходной ковкостью и хорошим светоотражением. Скульптура собиралась из отдельных блоков, которые приваривались к стальному каркасу. Работы велись авральным порядком, рабочие трудились в три смены, Мухина вносила исправления прямо на площадке, для чего порой приходилось переделывать уже собранные блоки.

Директор завода, боясь лишиться своего кресла, если статую не закончат вовремя, написал донос — якобы Мухина сознательно тормозит работу, а кроме того, в драпировках юбки колхозницы с определённого ракурса просматривается лицо Троцкого. Смонтированную скульптуру высотой 23,5 м и весом 75 т приехали принимать члены правительства во главе с Молотовым и Ворошиловым. А ночью на площадку прибыл Сталин. Осмотрев монумент в свете прожекторов, вождь, не сказав ни слова, уехал. А утром Иофан, архитектор спроектировавший советский павильон на ВДНХ в Париже, сообщил Мухиной, что работа принята без замечаний. Скульптуру разобрали и, разрезав на 65 частей, на 28 железнодорожных платформах отправили во Францию и собрали всего за 11 дней вместо запланированных 25. «Впечатление, произведённое этой работой в Париже, — призналась тогда Мухина, — дало мне всё, что может пожелать художник».

Талант, испытания и вечная любовь к искусству

Зинаида Серебрякова рисованию нигде не училась, унаследовав талант от предшествующих поколений семейств Бенуа и Лансере. Александр Бенуа, её дядя по линии матери, считал девушку «обладательницей совершенно исключительного дара». Первое, что всплывает в памяти, — ставшая чуть ли не классикой картина «За туалетом». Озорная, грациозная девушка с лукавой улыбкой доверчиво смотрит в большой мир, начинающийся за стенами уютной комнаты, ничего не зная про испытания, которые выпадут на её долю. Краткий, но очень счастливый брак, вдовство с четырьмя малыми детьми на руках, революция и невозможность прокормить малышей и старуху мать; отъезд в Париж в поисках заработка, думалось ненадолго, оказалось, на всю оставшуюся жизнь; разлука с двумя из детей почти на 40 лет. «Вот если бы всё было иначе в моей жизни и я могла бы рисовать то, что я люблю, то есть красоту “крестьянской” жизни, “венецианские сюжеты”, было бы всё иначе», — писала художница одной из дочерей. Серебрякова вошла в историю отечественной живописи не открытием новых течений или ниспровержением устоявшихся канонов, но неисчерпаемой любовью к миру, людям и искусству.

Наследие и влияние женщин в искусстве России

Мир художественного творчества стремительно меняется, рождая не только новые «чистые» направления, но огромное количество трансграничных или междисциплинарных, в которых женщина-художник в самом широком смысле слова продолжает играть очень заметную, а порой и выдающуюся роль. «Мы живём в эпоху бурно развивающихся технологий, но никакие технологии не смогут заменить человека-творца, — уверена Елена Ярёменко, директор Института анимации и цифровых технологий ВГИКа. — Наши студентки выдерживают огромный конкурс — сто человек на место, — чтобы получить право учиться искусству анимации. Они успешно овладевают навыками работы с нейросетями и прочими цифровыми премудростями, но при этом по двенадцать часов в неделю занимаются классическим рисунком и живописью. Наши выпускники, покорив вершины мастерства, возвращаются в alma mater педагогами, чтобы передать эстафету дальше. Татьяна Никитина — обладатель “Золотого орла” за анимационную ленту “Щелкунчик» и премии Правительства РФ за “Ку! Кин-дза-дза”. Наталья Вячеславовна Орлова была художником-постановщиком на знаменитой “Тайне третьей планеты”, а Наталья Борисовна Дабижа как художник-мультипликатор участвовала в создании таких легендарных мультфильмов, как “Чебурашка”, “Шапокляк”, “38 попугаев”. Создавать удивительные миры — разве не в этом призвание женщины?»

Бесстрастная статистика свидетельствует: среди абитуриентов, штурмующих творческие вузы, девушек сегодня больше, чем юношей. «Причина женского бума, — уверена художница Ирина Петровская, — в том, что искусство испокон веков являлось мужской профессией. Мы никак не можем надышаться этой свободой. Большинству из нас для самореализации домашнего удела недостаточно. Даже самого благополучного. При этом мы прекрасно понимаем, что в мире современного искусства, как, впрочем, и в других сферах деятельности, безопаснее себя чувствует мужчина. Он не уйдёт в декрет, не будет сидеть с детьми на больничных и водить их по кружкам и секциям. Он считается более стабильным. А потому женщине, чтобы не просто удержаться, но развиваться в профессии, необходимо быть дисциплинированной и сильной. И этому нас учили ещё в советские времена. Мои бабушки и прабабушка не уставали твердить: без образования и профессии личностью не станешь, из твоей жизни может исчезнуть всё, а ты у себя есть до последнего вздоха! Цельной натуре легче переносить трудности и невзгоды. Потому женщины в искусстве готовы очень на многое: больше работать и учиться, вгрызаться в неизвестное. Мы по натуре более чувствительны — через себя пропускам больше, умеем аккумулировать пережитое и не стесняемся выплёскивать это в творчестве. Так что женщина в современном искусстве — это многогранная, интересная и сильная личность».

Виктория ПЕШКОВА