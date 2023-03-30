81 проект для молодой аудитории получит поддержку Института развития интернета

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») подвел итоги конкурса на создание молодежного контента. Поддержку получит 81 проект для молодой аудитории на сумму около 3 миллиардов рублей. Более половины победителей – 41 проект – отобраны в категории «Контент в блогосфере».

Среди них: научно-популярное шоу с участием известных стендап-комиков «Клуб науки и комедии», веб-шоу «Наука для всех», путешествие по российским заповедникам «По пятам» с Региной Тодоренко, общественно-политическое ток-шоу «Новый мир» с ведущей Мариной Ким, цикл роликов о перспективных профессиях «Войти в IT», онлайн-шоу «Спортивный интерес» с Романом Юнусовым, серия видеороликов «Политолог Марк Аркадьевич» о мировой обстановке, «Успех вопреки. История неидеального детства» о людях, преодолевших жизненные трудности, молодежное политическое ток-шоу «Без барьера», серия подкастов «Наше и точка» об истории успешных российских брендов, проект об учителях-блогерах из разных регионов страны «Без роуминга 2.0. Учителя», игровое лингвистическое шоу «Скажи мне это по-русски», цикл видеороликов «100 главных русских изобретений» и многие другие.

«Преобладание проектов для социальных сетей в молодежном конкурсе – не случайность, а логичная и правильная тенденция. Это контент для зрителей – условно – до 35 лет, и он должен размещаться там, где соответствующая аудитория проводит свое свободное время. Темы проектов и их подача также оцениваются экспертами на предмет актуальности для молодых людей, в том числе – для подростков, школьников средних и старших классов. Интересного контента для этой категории до сих пор мало, а с ней важно работать», – отметил генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский.

По направлению «Видеоконтент» поддержку получат 17 проектов, среди которых: второй сезон онлайн-шоу о ВУЗах «Ревузор», подростковый драмеди-сериал «Саша против!» от Анны Зайцевой («Сама дура»), сериал о современных студентах колледжей и профессиональных училищ «Политех», тревел-шоу о моде «Русский сезон» с Денисом Симачевым, проект о ключевых исторических событиях «История России» с Сергеем Минаевым, четвертый сезон успешного молодежного сериала – «Новенькие. История с неизвестными», романтическая комедия «Мосдвиж», реалити-шоу о молодых врачах «Уездный доктор», документальный сериал «Русская Балтика», второй сезон музыкального шоу «Залетай в тренды», документальное реалити «Страсти по грантам» и другие.

В категории «Мультиформатные проекты» – 21 победитель, в том числе: «Ольга Вузова» – профориентирующее шоу для старшеклассников с Ольгой Бузовой, онлайн-проект о многонациональной российской молодежи «Народов много – Родина одна. Образ будущего», истории сильных и вдохновляющих героинь в проекте «О чем молчат женщины», «Кто придумал» о русских изобретателях разных эпох, «История русской мысли» про великих русских мыслителей и философов, «Ты не одна» – психологическая поддержка женщин, чьи мужья находятся в центре военных действий, «Ньютон для чайников» о научных экспериментах в НИИ с молодым ученым-ведущим, профориентационный проект «Собери профессию будущего» для подростков 12–18 лет, проект о жизни известного композитора «Планета Рахманинов» и другие.

Поддержку также получат две игры. «Буки», совмещающие словесные игры и паззлами и загадками, погрузят пользователя в мир заброшенных библиотек. Комплекс игр «N++» на базе научно-популярного издания N+1 визуализирует физические законы и позволит проводить научные эксперименты виртуально.

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