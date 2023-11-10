Аэрофлот принял участие в II Российском винодельческом форуме, который проходит с 9 по 10 ноября 2023 года в Москве. В рамках Форума авиакомпания провела мероприятие «Вино на высоте», в котором были задействованы ведущие российские производители, сомелье и эксперты.

Приглашенными гостями Аэрофлота были: победитель XXII Российского Конкурса Сомелье Олеся Александрова, шеф-сомелье ресторанной группы Maison Dellos, обладатель премии «Лучшие в индустрии» 2020 в категории «Сомелье года» Сергей Аксеновский, винный и гастрономический обозреватель, независимый эксперт, главный редактор сайта «Вино и гастрономия – WINEIT.Ru» Павел Кириллов, преподаватель винных школ, винный блоггер, студентка академии итальянских вин Vinitaly, эксперт-сомелье Светлана Великанова, создатель и автор Telegram-канала и комьюнити о русском виноделии «Вино и люди» Алексей Синельников, главный редактор онлайн журнала о путешествиях и европейском образе жизни Euromag.ru, соучредитель Всероссийской премии винных карт Russian Wine Awards Мария Гореславская.

Представители экспертного сообщества попробовали более 40 образцов российских вин: игристых и тихих, красных, белых и розовых, созданных в разных стилях на основе международных и местных сортов винограда. Вина были представлены ведущими винодельнями Крыма, Кубани и Дагестана. Фанагория, Поместье Голубицкое и Chateau Tamagne продемонстрировали возможности терруара Таманского полуострова, винодельни Собер Баш и Скалистый Берег отвечали за Анапскую зону, Усадьба Мезыбь и Chateau de Talu – за Геленджик, Крым был отмечен Château Côtes de Saint Daniel, Alma Valley, Усадьбой Перовских и винодельней Wine Park, Дагестан – Дербентской Винодельческой Компанией.

Российский винодельческий форум – ежегодное винное мероприятие в России, которое объединяет на одной площадке производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов. В этом году Аэрофлот стал не только участником, но и официальным Партнером Форума.

Авиакомпания традиционно поддерживает отечественных виноделов и отбирает лучшие образцы их продукции. Тем самым авиаперевозчик популяризует российских производителей и открывает для своих пассажиров новые бренды.

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