«Ах, судьба моя, злодейка» – новая песня шансонье В. Трегубова

Шансонье Виктор Трегубов представил новую песню «Ах, Судьба моя, Злодейка» – это размышление о жизни, выборе и внутренних метаниях человека. Она раскрывает перед слушателем целую палитру эмоций — от разочарования в поисках счастья до осознания необходимости веры – в себя и в Бога.

Лирика Трегубова – это, безусловно, сильная сторона песни. В стихах чувствуется искренность, пропитанная грустью и светлой надеждой. Первая часть текста – это попытка осмыслить свои ошибки, почувствовать горечь упущенных возможностей. Во второй же части автор подводит слушателя к философскому выводу о необходимости внутренней трансформации.

Рефрен «Ах, Судьба моя злодейка, ох капризная она» легко запоминается. Здесь метафора Судьбы приобретает почти осязаемый характер, словно она — живое существо, играющее с человеком в жестокую игру. Это типичный приём русского шансона – образ внешней силы, над которой человек не властен. Именно он становится эмоциональной основой всей композиции. Судьба для Трегубова — это не данность, а путь, который мы можем выбрать, если опираемся на высшие силы.

Музыкальная составляющая, созданная Виталием Волкомором, гармонично дополняет текст песни. Здесь чувствуются отголоски традиционного шансона: умеренно минорная мелодия, плавное развитие инструментального ряда и акцент на гитарных переборах, которые будто ведут душевный диалог с голосом исполнителя.

Особенно выделяется структура аранжировки: струнные инструменты, которые мягко подчеркивают лиричность текста, и лёгкий ритмический рисунок, не отвлекающий внимание от вокала. Волкомор, известный своей работой с Григорием Лепсом и Стасом Михайловым, умеет добавлять в композиции тот самый профессиональный лоск, который делает их популярными не только среди любителей жанра, но и на широкой сцене.

Главное достоинство песни — это её универсальность. Она близка как тем, кто пережил жизненные потрясения, так и тем, кто только вступает на жизненный путь. Виктор Трегубов создал текст, который сочетает искренность и философскую глубину. Песня звучит как исповедь, как тихий разговор с самим собой — именно эта интимная интонация делает её трогательной и запоминающейся.

«Ах, Судьба моя, Злодейка» — это песня, которая может стать знаковой в репертуаре Виктора Трегубова. Её можно смело рекомендовать как любителям жанра, так и тем, кто только начинает открывать для себя шансон. Это произведение, которое с каждой нотой и каждой строчкой напоминает: несмотря на капризы судьбы, человек сам выбирает, каким будет его путь.

Игорь МАХОВ