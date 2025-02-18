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Российский певец Роман Исаев покоряет Netflix: песней артиста «CAT» заинтересовались на мировом рынке

editor
By editor
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Cat - roman isaev

По данным закрытых источников, близких к музыкальной индустрии, молодой российский артист Роман Исаев оказался в центре внимания крупнейшей стриминговой платформы Netflix. Его трек «CAT», который только успел выйти на все музыкальные площадки, уже успел заинтересовать продюсеров платформы, которые называют трек, одним из главных претендентов на саундтрек одного из самых ожидаемых проектов компании следующего года.

Роман Исаев, который только начинает свой путь к международному признанию, уже успел заявить о себе благодаря своему предыдущему релизу — треку «Кто-то простит» выпущенному в декабре в память о Мурате Насырове. Эта песня получила огромную популярность и продолжает набирать новых слушателей в сети. Теперь же, с выходом композиции «CAT», Роман демонстрирует новый уровень мастерства, сочетая в треке запоминающийся мотив, современное звучание и актуальный текст.

Источники утверждают, что продюсеры Netflix обратили внимание на «CAT» благодаря её универсальности и эмоциональной вовлеченности при прослушивании, которые отлично подходят для атмосферы нового сериала. Премьера сериала ожидается во второй половине 2025 года.

Сам Роман Исаев пока никак не комментируют информацию, но, по слухам, переговоры с Netflix планируются в ближайшее время.

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