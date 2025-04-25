Аккордеонист Пётр Дранга стал героем мультсериала «Простоквашино»

Известный российский аккордеонист Пётр Дранга стал героем нового эпизода мультсериала «Простоквашино» киностудии «Союзмультфильм». Помимо камео музыканта в серии под названием «Битва инструментов» прозвучат также его авторские композиции.

Совместная работа с Петром Дрангой на мультфильме «Простоквашино» получилась очень удачной. Пётр замечательно вписался в атмосферу мультфильма! Получилась тёплая история про то, что иногда не стоит загонять себя в рамки стереотипов. И, конечно, про музыку!» — отметила Юлия Осетинская, генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм».

По сюжету серии Мама приглашает в кафе известного музыканта для совместного выступления с Дядей Федором. Главный герой в восторге: он мечтает, что это будет непременно рок-звезда и спешит пригласить в зрительный зал свою подругу Олю. Однако в назначенный час на пороге заведения вместо рок-н-ролльщика появляется аккордеонист, и от досады Дядя Федор вместе с Шариком стоят планы, как сорвать концерт. Почему это решение оказалось в итоге поспешным зритель узнает, посмотрев серию целиком.

«Работа над «Простоквашино» для меня не первый опыт в анимации, однако, впервые мне довелось озвучить самого себя. Мультсериал знаком мне с детства, поэтому сам процесс оказался не только необычным и веселым, но и ответственным», – рассказал Петр Дранга.

Вдохновленный классической трилогией по произведениям писателя Эдуарда Успенского, анимационный ситком «Простоквашино» выходит с 2018 года. Героев озвучивают Антон Табаков (Матроскин), Иван Охлобыстин (Печкин), Юлия Меньшова (Мама), Татьяна Васильева (Няня), Никита Волков (Шарик) и другие популярные актеры.