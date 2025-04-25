В Москве и в Подмосковье стартовали съемки детективной драмы «Отпечатки»

Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС объявил о начале съемок сериала «Отпечатки» — детективной драмы с элементами триллера о справедливости, мести и прощении. В сериале от студии KIONFILM рассматриваются важные философские темы в контексте жизни воспитанников детских домов. Главные роли в сериале играют Оксана Акиньшина, Дмитрий Чеботарев, Евгений Санников и Анна Богомолова. Съемки проходят в Москве и Московской области.

Тихий городок Заречный потрясает серия жестоких убийств. Следователь Яна возвращается домой, чтобы раскрыть преступление и побороть внутренних демонов. Радикальные методы и личный интерес девушки ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис. Один из следов приводит напарников к местному детскому дому. Но чем ближе они подбираются к убийце, тем сильнее им пытаются помешать. Кто-то готов на всё, чтобы страшная тайна навсегда осталась в прошлом.

В основе проекта лежат реальные истории воспитанников детских домов, творчески переработанные авторами сценария.

Режиссер — Сергей Филатов, авторы сценария — Никита Кукарцев и Калерия Демина. Также в сериале снимаются Полина Кутепова, Иван Фоминов, Агриппина Стеклова, Олег Рязанцев и другие актеры.

«Мне интересны проекты с хай-концептом и темами, понятными широкой аудитории. Проект «Отпечатки» о брошенных детях, детских травмах и их влиянии на взрослую жизнь, о поиске ответов на неудобные вопросы, и о влиянии событий прошлого на жизнь человека. Моя героиня — следователь Яна, бывшая воспитанница детского дома, конечно же, тоже травмированный человек, одиночка, так или иначе вынужденная раскопать «скелеты в своем шкафу» и, как любят сейчас говорить, закрыть гештальт прошлого», – говорит актриса Оксана Акиньшина.

«Углубляясь в материал, я заинтересовалась жанром, мне было интересно сняться в детективной истории. Наш проект о людях, о глубинах их страхов. О том, как раны, оставшиеся на сердцах и душах в юности, влияют на всю последующую жизнь. Моя героиня Рита очень неоднозначный персонаж. Она пережила много боли, но стремится к свету и мирной жизни. В ней огромная палитра эмоций и граней личности — это и есть самое интересное, воплотить в жизнь такого человека», – комментирует актриса Анна Богомолова.

«Мне понравился проект в первую очередь сценарием, который до последнего не даёт главным героям ответ на вопрос «Кто же виноват?». Второй важный аспект — команда, режиссер и партнёры. Для меня проект про исследование неизбежности наказания». Мой персонаж, следователь Денис Симонов, привык, что всё в этом мире ему понятно, а что непонятно, то объяснят, как понимать. Он впервые сталкивается с тем, что привычные методы не работают, и, казалось бы прозрачное дело, рассыпается на глазах. Но Денис до последнего будет бороться за справедливое наказание», – делится впечатлениями актер Дмитрий Чеботарев.

«Проект «Отпечатки» крут в первую очередь своей командой, которая его придумала и воплощает в жизнь. Прекрасный актёрский ансамбль, сложносочинённый сценарий, близкий по духу режиссёр. Это история о том, как травмы детства могут глубоко отпечататься в человеке, и как важно их понять и принять. Я играю персонажа Рому, неравнодушного сотрудника социальной опеки. Рома любит людей, помогает им, таким образом пытаясь помочь себе», – рассказывает актер Евгений Санников.