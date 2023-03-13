Актер театра и кино Вадим Демчог отмечает 60-летний юбилей

Актер, режиссер, писатель, кандидат психологических наук, автор концепции «Самоосвобождающаяся игра», создатель авторских проектов, художественный руководитель театра «Арлекиниада» и основатель «Школы игры» — все это Вадим Демчог. 13 марта 2023 года он отмечает 60-летний юбилей. Несмотря на солидный возраст, как замечают поклонники и представители прессы в интервью, его энергии может позавидовать любой молодой человек. Настоящим эликсиром молодости для Вадима является особый подход к жизни. «Играть нужно страстно», — уверяет он.

Демчог вывел для себя и своих актеров особую стратегию, которая основывается на работе с энергией. Этот метод актерской техники, убежден Вадим, применим не только на сцене, но и в повседневной жизни. Поэтому он призывает использовать игровые практики поклонников и любых желающих в рамках тренингов «Школы игры», которую почти 10 лет назад вместе с участниками театрального проекта «Арлекиниада» основал, чтобы нести идеи играющего сознания в массы. Можно смело сказать, что Вадим стал мастером не только для актеров театрального эксперимента, но и для представителей самых разных профессий, которые успешно воплощают игровые технологии в жизни.

14 марта в Театруме на Серпуховке пройдет легендарное stand-up трагеди «Закрой глаза и смотри» в честь юбилея Вадима Демчог. Это визитная карточка театрального проекта «Арлекиниада» и воплощение концепции самоосвобождающейся игры, потому что главным действующим лицом оказываются зрители. На сцене полный минимализм: актер, микрофон, музыкальное сопровождение и так называемое «зримое слово». Монологи построены так, что образ и сюжет рождаются в воображении публики.

«Зрителей наконец-то выпустили на сцену и позволили сыграть самим. Потому что мы лишь подбрасываем «полешки в огонь», зритель сам раскрашивает действие красками, которыми ему хочется. Этот спектакль — наш манифест о том, что можно сделать настоящее шоу, даже полностью обнажив сцену и актера», — отмечает художественный руководитель театра «Арлекиниада» Вадим Демчог.

Спектакль «Закрой глаза и смотри» поставлен по мотивам текстов известного радиопроекта «Френки-шоу». Постановка в жанре stand up tragedy появилась 10 лет назад и стала второй в репертуаре театра «Арлекиниада». За это время перед зрителями выступали десятки персонажей из разных эпох и с разных континентов. Историями своей судьбы делились, в том числе Астор Пьяццолла, Робин Уильямс, Фредди Меркьюри, Бах, Достоевский, Баба Яга, Смерть и даже Козел Отпущения. Уникальность шоу также в том, что оно никогда не повторяется дважды.

Кроме того, в марте состоится премьера нового спектакля театра «Арлекиниада» «Аномалия» с архетипичными персонажами. Это концентрация опыта, который за десятилетие наработали тренеры «Школы игры».

Фото – Ольга ТЕРЕЩЕНКО

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