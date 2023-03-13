«ГВОЗДЬ СЕЗОНА»: XXI церемония вручения наград Московской ежегодной театральной премии СТД РФ

3 апреля в Театральном центре «На Страстном» пройдет XXI церемония награждения победителей Московской ежегодной театральной премии СТД РФ «ГВОЗДЬ СЕЗОНА».

Театральный сезон 2021-2022 гг подарил зрителям целый ряд по-настоящему выдающихся спектаклей. Но в финал вышли только лучшие из лучших. «Гвоздями сезона» стали премьерные постановки московских театров:

«ЛОЭНГРИН» – Государственный академический Большой театр России, режиссер Франсуа Жерар;

«ВОЙНА И МИР» – Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова;

«ДУША МОЯ ПАВЕЛ» – Российский государственный академический молодежный театр, режиссер Алексей Бородин;

«ТРУДОВОЙ ХЛЕБ» – Театр «Школа драматического искусства», режиссер Егор Равинский;

«Я – СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ» – Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова, режиссер Екатерина Образцова.

«Гвоздь сезона» — единственная театральная премия, в которой нет специальных номинаций. Награду получает спектакль в целом, как результат работы всего творческого коллектива театра.

Ежегодно конкурсный отбор проходит в два этапа. Сначала Экспертный совет премии, оценивая премьерные спектакли московских театров в течение года, составляет список номинантов. В него входят наиболее интересные, по мнению Совета, постановки. Они награждаются «Малыми хрустальными гвоздями». Главная интрига — какой из этих спектаклей станет обладателем «Большого хрустального гвоздя». Его выбирает Жюри, возглавляемое Председателем СТД РФ Александром Калягиным. Название спектакля-победителя объявляется во время самой церемонии награждения.

По сложившейся традиции, церемония награждения премией «Гвоздь сезона» — это еще и яркое, эмоциональное театральное действо. Его авторами станут основатели нашумевшего Зависимого театрального проекта «Заячий Стон», любимого публикой за ироничность, неординарность и острый интеллектуальный юмор. Участниками праздничного вечера будут актеры и режиссеры спектаклей-победителей, а также их друзья и коллеги по творческому цеху.

Церемония состоится 3 апреля 2023 года в Театральном центре «На Страстном» по адресу: Страстной бульвар, 8а.

Начало в 20:00, сбор гостей с 19:30.

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