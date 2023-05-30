Александринский театр запускает ВКонтакте акцию ко дню рождения А. С. Пушкина

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Александринский театр ко дню рождения А.С. Пушкина запускает акцию в своем сообществе ВКонтакте — артисты театра прочтут избранные строки классика. Небольшие ролики будут выкладываться в группе театра с 30 мая до 6 июня. Театр приглашает присоединиться к акции и всех пользователей ВКонтакте, и коллег по цеху из театров России.

ни дня без пушкина - александринский театр - артисты

В акции примут участие артисты, занятые в премьере Антона Оконешникова «Руслан и Людмила» по пушкинской поэме: Дмитрий Белов, Дмитрий Бутеев, Анастасия Гребенчук, Иван Жуков, Людмила Волкова, Владимир Маликов, Сергей Мардарь, Мария Нефедова, Иван Трус, Максим Яковлев.

Для подписчиков и зрителей акция станет еще и возможностью заглянуть в закулисье Александринского театра — ролики снимались во внутренних помещениях театра, где шла подготовка к спектаклю, кто-то из участников уже в костюмах своих героев, кто-то в гриме.

Ролики будут выкладываться с хештегом #НиДняБезПушкина. Все желающие смогут присоединиться к проекту, сняв и выложив у себя на странице ВКонтакте видео, где запечатлено чтение фрагмента стихотворения А.С. Пушкина. Авторы понравившихся видеороликов получат призы от театра и ВКонтакте, в том числе возможность посетить один из показов спектакля «Руслан и Людмила».

Подробнее — на официальной странице Александринского театра ВКонтакте.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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