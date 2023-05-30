Эстетика в каждой строчке… Aktash презентовал альбом на виниле белого цвета!

Молодой, но уже знаменитый исполнитель Aktash берет новую вершину в творчестве – артист представил альбом «Все решено», включивший в себя авторские треки, объединенные неисчерпаемой темой любви. Фишкой премьеры стало то, что альбом вышел одновременно и в цифровом варианте, и на белоснежном виниле! Точно в стиле Aktash, известного своей галантностью и элегантностью. Конечно, это не все новости, касающиеся певца на сегодня. Подробнее о виниловых пластинках, громких выступлениях и готовящихся проектах, исполнитель рассказал в интервью.

- Aktash, как родилась идея выпуска пластинок, и почему именно белоснежных?

- У меня особое отношение к винилу. Я с детства мечтал слушать песни именно с помощью проигрывателя, для меня это было магией. Почему белый? Это же эстетика. Это красиво и необычно. Немаловажно и то, что винил говорит о высоком качестве записи, которая изначально была заточена под этот формат. Далеко не каждый цифровой альбом можно издавать на пластинках.

Всем своим друзьям я уже подарил виниловые проигрыватели. Теперь у меня появится этот набор, с моим собственным альбомом!

- Кстати, о его названии: «Все решено» - это символично?

- Он получил его по хит-строчке из композиции «Если я уйду». Для меня этот альбом – итог переломного момента в жизни, когда я решил идти к своей мечте, и вот она, наконец, исполнилась. Часть этих песен была написана мною в прошлом, другая – более актуальная. А в целом они – начало чего-то грандиозного, эпоха принятия мною определенных важных решений, «Всё решено»!

- Где и как проходила презентация альбома?

- 28 мая я выступил на музыкальном фестивале «ЖАРА LITE», с новым авторским треком «Это небо». Там же и познакомил публику с альбомом.

- Aktash, вы начали свою творческую деятельность в начале марта этого года, но уже добились потрясающих успехов! Выступали на большой сцене с такими именитыми звездами, как Анет Сай, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Amirchik, Ольга Бузова, Глюкоза, а также на концертах Music Box Russia. Помимо этого, 20 мая принимали участие на «SUMMER MUSIC FEST» в столице, с Эмином, BahhTee, Ольгой Серябкиной, Стасом Костюшкиным, Машей Вебер, ELMAN и MONA.

Всего за 3 месяца о вас вышло множество публикаций в СМИ, а ваши треки штурмуют музыкальные чарты. К примеру, песня «Если я уйду» залетела в плейлисты «Топ-100 лучших песен России» и «Топ-100 лучших песен СНГ» в VK, а также расположилась на 55 месте в основном Топ Чарте VK. Какие эмоции у вас вызывает такой взлет?

- Этот момент прекрасно описан в интро! То, что я чувствовал - это непонимание. Я абсолютно не осознавал, что происходит, как я попал на большую сцену, в чарты, в плейлисты… Все произошло очень быстро! Мне определенно это нравится. Но я амбициозен, и хочу, чтобы все было еще круче. Нет предела совершенству.

- Кто помогает вам на этом пути? Таких успехов невозможно добиться в одиночку.

- Определенно. Всего этого не было бы, если б не команда профессионалов, которая меня окружает. В первую очередь, это, конечно, мой продюсер - Григорий Стадник, с которым мне посчастливилось работать. Абсолютный профессионал, талантливый музыкант и продвиженец. Он быстро принимает важные для нас решения. Порой за ним просто не угнаться! Шоу-бизнес движется вперед с огромной скоростью, и Григорий выстраивает работу так, что у меня самые крутые педагоги, авторы, организаторы. Он всегда в тренде, всегда знает, кого привлечь и как попасть на вершину. Так что тот прогресс, который вы можете видеть, это совместная работа и профессиональное отношение к делу как мое и Григория, так и всей нашей команды.

- А ваша семья поддерживает вас на этом пути?

- Безусловно. Поддержка близких очень важна для меня. И она огромная! Родители много работают, поэтому, к сожалению, у них не всегда есть время посещать концерты, но кто-нибудь из родных обязательно со мной на каждом выступлении, будь то брат или сестра. Я не останусь один, и спасибо им за это!

- Сейчас у вас очень напряженный график – вы занимаетесь с преподавателями вокала, хореографии и актерского мастерства, работаете над новым материалом и концертной программой, а помимо этого, еще и сдаете сессию в РГГУ на отлично. Как все успеваете?

- С трудом (смеется). Нет ни одной свободной минуты. Но у меня прекрасный университет, и преподаватели следят за моими успехами, все понимают. За что им огромное спасибо!

- Так чего же ожидать вашим слушателям в ближайшее время?

- Планы грандиозные! Сейчас мы с Григорием работаем над записью нового трека – это будет совместный проект с известным артистом. Также прописываем сценарий клипа на новую песню, скоро планируем приступить к съемке; готовлю к выходу новый альбом и концертную программу в его поддержку. Это будет тур по 45-ти городам России.

Нам есть чем удивить, и мы с нетерпением ждем встречи со слушателями, от которых я уже получаю колоссальную поддержку. Хочу всем сказать спасибо! Ведь самое важное, когда тебя хотят слышать, и ты четко знаешь, что в твоей жизни на данный момент «Все решено»!

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