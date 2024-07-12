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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Алые паруса-24» увидели почти 37 миллионов человек!

editor
By editor
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алые паруса - бриг россия - санкт-петербург

Почти 37 миллионов зрителей увидело фантастическое водно-пиротехническое шоу и грандиозный концерт российских звезд на Дворцовой площади! Телевизионная аудитория составила 25,5 миллиона человек. Количество просмотров онлайн-трансляции в Сети интернет – 11,3 миллиона.

Праздник «Алые паруса» в прямом эфире Пятого посмотрело 7,7% телезрителей страны в ключевой для канала аудитории «Все 25-59». Это рекордный показатель доли за последние 17 лет.

Трансляция водно-пиротехнического шоу на Пятом заняла первое место федерального эфира в этой же ключевой аудитории «Все 25-59». В ночь с 28 на 29 июня доля составила 11,4%. 11,5% телезрителей страны старше 18 лет также следили за проходом парусника под залпы салютов в прямом эфире канала.

В городах с населением свыше 100 тысяч человек показ водной феерии продемонстрировал рекордные результаты. В аудиториях «Все 18+» и «Все 25-59» доли составили 15,2% и 14,4% соответственно, чем обеспечили Пятому лидирующую позицию среди всех федеральных каналов в тайм-слоте 00:41-01:05.

Водно-пиротехническое шоу транслировали и другие федеральные каналы. Проход брига в акватории Невы смотрел почти каждый третий зритель старше 18 лет. Совокупная доля феерии «Алые паруса» в эфире четырех каналов — 26,6%.

В Москве история о настоящей любви стала эфирным событием вечернего прайма. По сравнению с прошлым годом доля телезрителей столицы возрастного сегмента выросла в два раза и составила 15,2%.

Телевизионная аудитория праздника по России и странам СНГ достигла 25,5 миллиона человек.

Онлайн-трансляция праздника на сайте Пятого и в его официальных аккаунтах собрала у мониторов 11,3 миллиона человек. В социальной сети ВКонтакте легендарный выпускной «Алые паруса-2024» посмотрело 7,7 миллиона человек. В Одноклассниках количество зрителей составило 3,3 миллиона. Еще 204,7 тысячи смотрели шоу на официальном сайте Пятого канала. Всего в этом году аудитория легендарного выпускного в Сети увеличилась почти на 12 %.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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