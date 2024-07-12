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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Новая выставка проекта «Москва без окраин» рассказывает о районах Орехово-Борисово

editor
By editor
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В Музее Москвы на Зубовском бульваре откроется новая выставка проекта «Москва без окраин», посвященного исследованию локальной идентичности отдельных районов столицы. Новая экспозиция «Москва без окраин. Орехово-Борисово» представляет образ сразу двух районов, объединенных общим топонимом, — Орехово-Борисово Северное и Южное. История и современность этих районов представлены в экспозиции через понятие «типичного». Слова «обычный район», «все как у всех», «как везде» часто встречаются в интервью с местными жителями. Однако даже у самых обыденных объектов инфраструктуры в Орехово-Борисове есть необычные свойства. Так, в библиотеке № 147 им. С.C. Орлова можно обнаружить Общественный музей авиации и космонавтики, а в здании продуктового магазина до сих пор угадывается фасад бывшей аптеки, которая является знаковым для Орехова-Борисова примером архитектуры эпохи советского модернизма.

Культурно-историческим центром районов является музей-заповедник «Царицыно», на территории которого располагается дворцовый ансамбль, строившийся для Екатерины II в конце XVIII века, и пейзажный парк. «Царицыно» выступил партнером выставки, а его сотрудники помогли в исследовании, знакомстве со старожилами и подборе экспонатов, отражающих историю места и музея, хранящего одну из самых интересных коллекций декоративно-прикладного искусства в России.

Экспозиция представляет не только музейные экспонаты, но и воспоминания горожан, бытовые предметы, семейные реликвии и архивные фотографии.

Кураторам выставки и исследователям-интервьюерам удалось поговорить со ста жителями районов Орехово-Борисово и собрать более 50 интервью. На выставке можно будет познакомиться с краеведческим, градозащитным и зоозащитным движениями в раойне, узнать о героях велоспорта и познакомиться с личными историями старожилов, среди которых — Александр Казанцев, потомок настоятелей Храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник» и заведующий первым царицынским музеем; Ефим Рачевский, директор школы №548 с 1984 года; Роза Аркадьевна Родионова, проработавшая с 1945 года более двадцати лет в «Красной школе», единственной до революции школе в этой местности; Владимир Суров, участник строительства перегона «Царицыно-Орехово»; Вера Зонтова и Ольга Мокрушина, семьи которых с XVII века проживали в Шипилово — бывшей деревне на территории Орехова-Борисова; Зинаида Власова, выросшая на одной из царицынских дач на Воздушной улице, и Евгений Бычков и Юрий Житков, до сих пор живущие в своих родовых домах на заповедной территории.

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