Анастасия Казанцева выступит на концерте «Музыка бизнеса» в Москве

12 мая в Цифровое деловое пространство представит второй сезон проекта «Музыка бизнеса» — одного из самых необычных событий на стыке творчества и предпринимательства. Специальным гостем вечера станет певица и телеведущая Анастасия Казанцева.

Проект, реализуемый при поддержке Малый бизнес Москвы, в прошлом году доказал, что предприниматели умеют не только строить компании, но и выходить на сцену. В первом сезоне приняли участие 14 бизнесменов из разных сфер, концерт собрал более 800 зрителей, а общий медиаохват превысил 3 миллиона. О событии написали более 70 СМИ, включая деловые и федеральные издания.

В этом году масштаб увеличится: на сцену выйдут уже 20 представителей бизнеса — от основателей крупных компаний до лидеров профессиональных сообществ. Среди них — автор проекта Елена Мингова, предприниматели Александр Кравцов, Евгений Егоров, а также представители сфер образования, финансов, медицины, креативных индустрий и других направлений. Формат остается прежним: живой звук, авторские номера и возможность увидеть «другую сторону» людей, которых привыкли воспринимать исключительно через призму бизнеса.

Анастасия Казанцева, которая станет специальным гостем вечера, отмечает, что соединение музыки и предпринимательства сегодня закономерно:

«Они соединяются в тот момент, когда творчество начинает приносить деньги или, наоборот, когда ты начинаешь вкладываться в своё творчество. Кажется, что это разные миры — музыка и бизнес, но в этом и есть интерес: в одном человеке могут уживаться и предпринимательская жилка, и творческое начало. Более того, музыка помогает и в бизнесе — она развивает мышление, концентрацию и даёт новые идеи».

Ожидается, что концерт соберёт более 700 гостей и станет не только музыкальным шоу, но и площадкой для нетворкинга, где новые деловые связи формируются под живую музыку.