В Курске состоялась премьера документального фильма «Женщины-герои: Курск»

К годовщине освобождения Курской области от вторжения ВСУ – 27 апреля 2026 года в кинотеатре «Юность» в Курске прошла премьера документального фильма «Женщины-герои: Курск». Это невыдуманные истории про удивительных женщин, которые встали на защиту Родины, став соратницами для наших бойцов: военнослужащие, военные медики, военкоры, волонтеры СВО. Фильм снимался на территории Курской области, команде проекта удалось раскрыть судьбы героинь и их роль в помощи региону. Проект реализуется при поддержке Института развития интернета.

По словам создателей, цель медиапроекта – рассказать о подвиге наших соотечественниц, простых женщин, которые проявили свои лучшие человеческие качества в период СВО. Это успешные педагоги, предприниматели, общественные деятели, студентки, которые с началом СВО и после вторжения ВСУ в Курскую область оставили привычную жизнь и стали волонтёрами, медиками, добровольцами.

Автор идеи и руководитель проекта – Виктория Рашина, финалист конкурса «Лидеры России. Политика. 2025», волонтер и юрист, рассказала о фильме: «Для меня курские события стали поворотными в жизни: приехав впервые в город в августе 2024, чтобы помочь друзьям, окунувшись в эти события, увидев невероятное сплочение курян, мне захотелось запечатлеть эти примеры самоотверженности, стойкости, служения своей стране и людям. В ПВР, госпиталях, на линии боевого соприкосновения, в штабах я знакомилась с удивительными женщинами, которые в те сложные дни стали опорой и настоящими соратницами для наших бойцов. Именно они стали героинями нашего фильма».

Режиссер Мария Андреева, отметила: «Наш фильм — о героических женщинах, попытка почувствовать и уловить дух времени через портреты героинь, показать разные характеры и архетипы женской силы. В этих историях особенно ясно проявилось чувство соборности, когда девушки приезжали в Курск из разных регионов помогать незнакомым людям. Для меня было важно не формально зафиксировать событие и записать интервью, а заглянуть в душу героиням, почувствовать их внутреннее движение и рассказать истории языком кино».

Гостями премьеры стали некоторые героини фильма – командир группы эвакуации раненых, доброволец отряда «Барс-Курск» Елена Касимова, преподаватель и руководитель курского штаба #МыВместе Екатерина Нелепина, волонтёр Мария Скроб. На премьеру пришли заместитель Губернатора Курской области, руководитель Представительства Курской области при Правительстве РФ Галина Авдонина Галина Геннадьевна, руководитель Комитета ЗАГС Курской области Ольга Воробьева, председатель Курского городского Собрания Надежда Пономарева, уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова.

После просмотра зрители аплодировали стоя, а затем задали вопросы команде проекта: автору и руководителю Виктории Рашиной, режиссеру Марии Андреевой, креативному продюсеру проекта, эксперту РАСО и ЭИСИ Алене Август, исполнительному продюсеру Денису Кожинову и оператору Владимиру Долженкову.