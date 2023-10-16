Ганс Христиан Андерсен (1805-1875) – датский писатель. Наиболее известен своими сказками: «Гадкий утенок», «Новое платье короля», «Дюймовочка» и «Русалочка». Родился 2 апреля 1805 года в городе Шиллинг, Дания. Его отец был сапожником, а мать - прачкой. Андерсен начал писать стихи и пьесы в раннем возрасте и мечтал стать актером. В 1819 году он отправился в Копенгаген, чтобы стать актером, но его попытки не увенчались успехом. Вместо этого он решил посвятить свою жизнь литературе. Андерсен написал множество произведений, включая романы, пьесы, стихи и, конечно же, сказки. Он также был известен своими путешествиями, особенно в Италию, где он провел много времени. Г.Х. Андерсен умер 4 августа 1875 года в Копенгагене, Дания.

1. «Дюймовочка»: премьера музыкальной сказки Ганса Христиана в Театре сатиры. 2023.

Visited 1 times, 1 visit(s) today